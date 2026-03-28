Κέρκυρα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη πεζή – Τον έπιασε η Αστυνομία

Στην σύλληψη ενός 32χρονου οδηγού που τραυμάτισε με το αυτοκίνητο του μια ανήλικη πεζή και την οποία στην συνέχεια εγκατέλειψε, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, όταν ο 32χρονος οδηγός, κινούμενος με το όχημά του, παρέσυρε ανήλικη πεζή, προκαλώντας τον τραυματισμό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

