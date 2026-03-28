Κέρκυρα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη πεζή – Τον έπιασε η Αστυνομία

28 Μαρ. 2026 15:50
Pelop News

Στην σύλληψη ενός 32χρονου οδηγού που τραυμάτισε με το αυτοκίνητο του μια ανήλικη πεζή και την οποία στην συνέχεια εγκατέλειψε, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας, όταν ο 32χρονος οδηγός, κινούμενος με το όχημά του, παρέσυρε ανήλικη πεζή, προκαλώντας τον τραυματισμό της και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Κακλαμάνης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τόπο στα νιάτα» μέσα σε κλίμα συγκίνησης
18:10 Βανς για το Ιράν: «Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη και θα αποχωρήσουμε σύντομα»
18:00 Γερουλάνος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα θα έρθει η νίκη»
17:48 AI φρούτα, viral δράματα και σκοτεινές ιστορίες: Το αλλόκοτο trend που κατακλύζει το TikTok – Τι είναι το «Fruit Love Island»
17:36 Χούθι: Ο «κρυφός άσος» του Ιράν που απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή – Ποιοι είναι και πώς μπορούν να αλλάξουν τον πόλεμο
17:24 Πάσχα 2026 και εργασία: Ποιες ημέρες είναι αργίες, πότε επιτρέπεται δουλειά και πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
17:12 Στον 30χρονο που τη φιλοξενούσε βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική – Σύλληψη για αρπαγή ανήλικης στο Ηράκλειο
17:10 Διπλή τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός οδηγός ΙΧ και υπάλληλος που παρασύρθηκε ενώ βοηθούσε BINTEO
17:05 Ελπίζει βάσιμα η Θύελλα, νίκησε και την Παναχαϊκή
17:00 Παράτησε την Αθήνα για το Σοποτό Καλαβρύτων: Από το μηδέν στη ζωή
16:48 «Ορατότητα στο ένα μέτρο» και «ρουφήχτρα»: Οι δύτες περιγράφουν τη μάχη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
16:36 Βενιζέλος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο» και βολές για θεσμούς, Τέμπη και άρθρο 86
16:24 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος
16:12 Αλλαγή ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί στις πρώτες μετακινήσεις
16:00 Παπανδρέου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Επιστρέφουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα»
15:50 Κέρκυρα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη πεζή – Τον έπιασε η Αστυνομία
15:41 Καλαμαριά: Λήστεψαν και άρπαξαν 22χρονο και τον παράτησαν σε άλλη περιοχή
15:37 Πάτρα: Ποιο βουλκανιζατέρ εφημερεύει την Κυριακή
15:32 Νεπάλ: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός για τη φονική καταστολή διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ»
15:23 Γερμανία: Πατέρας σκότωσε τον 13χρονο γιο του, τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και την αδερφή του
