Κέρκυρα: Τραυματίστηκε σοβαρά 13χρονη, έπεσε από σκηνή θεάτρου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται 13χρονη, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο κενό από την σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Όλα συνέβησαν χθες, κατά την διάρκεια απονομής βραβείων και σύμφωνα με το corfutvnews.gr το κορίτσι έπεσε σε κενό τριών μέτρων.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή και είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί, χωρίς προστατευτικά και κάποια ενημέρωση, με αποτέλεσμα το ανυποψίαστο παιδί που χόρευε πάνω στη σκηνή να πέσει στο κενό και πλέον να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στην λεκάνη.

