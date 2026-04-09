Ο Κιάνου Ριβς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε στην ταινία «Outcome», μιλώντας με λόγια θαυμασμού για μια εμπειρία που, όπως παραδέχθηκε, δεν περίμενε ποτέ ότι θα ζήσει ως ηθοποιός. Σε δηλώσεις του στο Extra, ο σταρ του Χόλιγουντ είπε πως ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν φανταζόταν ότι θα συμπρωταγωνιστούσε με τον βραβευμένο σκηνοθέτη.

Η ταινία «Outcome» είναι μια μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Τζόνα Χιλ, με τον Ριβς να υποδύεται τον ηθοποιό Ριφ Χοκ, έναν σταρ του Χόλιγουντ που βλέπει τη δημόσια εικόνα του να απειλείται όταν πέφτει θύμα εκβιασμού. Ο Σκορσέζε εμφανίζεται στο φιλμ σε ρόλο ηθοποιού, υποδυόμενος τον Richie “Red” Rodriguez, ενώ η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 10 Απριλίου 2026.

«Ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα»

Μιλώντας για τον Σκορσέζε, ο Κιάνου Ριβς στάθηκε όχι μόνο στη σπουδαία πορεία του, αλλά και στη συγκίνηση που ένιωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια των κοινών τους σκηνών. Όπως είπε, γνώριζε φυσικά την καριέρα και το ταλέντο του Σκορσέζε, όμως άλλο είναι να τον θαυμάζεις από μακριά και άλλο να βρίσκεσαι δίπλα του μπροστά στην κάμερα. Για τον ίδιο, εκείνη η μέρα στα γυρίσματα ήταν «πολύ ξεχωριστή».

Ο Ριβς περιέγραψε ακόμη τη χημεία των δύο χαρακτήρων ως μια σχέση με έντονα στοιχεία πατέρα και γιου, εξηγώντας ότι ο ήρωας του Σκορσέζε είναι ένας άνθρωπος που στήριξε τον δικό του χαρακτήρα στα νεανικά του χρόνια. Όπως ανέφερε, αυτή η τρυφερότητα και η ιδιαίτερη ενέργεια των κοινών τους στιγμών έκαναν τη συνεργασία ακόμη πιο ξεχωριστή για τον ίδιο.

Keanu Reeves raves over “holy” experience acting with Martin Scorsese in “Outcome.” ☺️ Watch more 🔗: https://t.co/QGwFBZxm3s pic.twitter.com/tIN7W7kLmn — ExtraTV (@extratv) April 6, 2026

Η πρώτη φορά που συναντιούνται στο πανί

Το «Outcome» σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Κιάνου Ριβς με τον Μάρτιν Σκορσέζε σε κινηματογραφικό επίπεδο, κάτι που από μόνο του δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ταινία. Το καστ περιλαμβάνει ακόμη τους Κάμερον Ντίαζ, Ματ Μπόμερ, Τζόνα Χιλ, Σούζαν Λούτσι, Λαβέρν Κοξ και Ντέιβιντ Σπέιντ.

Η παραγωγή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω του εντυπωσιακού καστ, αλλά και επειδή φέρνει τον Ριβς σε έναν ρόλο διαφορετικό από εκείνους με τους οποίους έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ βάζει τον Σκορσέζε σε μια σπάνια υποκριτική εμφάνιση μέσα σε ένα σατιρικό, σύγχρονο Χολιγουντιανό σύμπαν.

Για τον Κιάνου Ριβς, πάντως, το πιο δυνατό στοιχείο δεν ήταν μόνο η ίδια η ταινία, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε απέναντι σε έναν δημιουργό που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που οι δηλώσεις του ξεχώρισαν: γιατί πίσω από τα λόγια του δεν υπήρχε απλώς προώθηση μιας νέας ταινίας, αλλά γνήσιος ενθουσιασμός για μια συνεργασία που, όπως είπε ο ίδιος, έμοιαζε κάποτε αδιανόητη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



