Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δείπνησε την περασμένη Παρασκευή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο.

Όπως έκανε γνωστό με σχετική της ανάρτηση και φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Χ η κυρία Γκιλφόιλ, κατά τη διάρκεια του δείπνου αντάλλαξε απόψεις με τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσάκο «για τη δυναμική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στις επιχειρήσεις, την ενέργεια και τη ναυτιλία -τομείς που θα συνεχίσουν να προωθούν την καινοτομία και να συνδέουν τις οικονομίες μας το 2026 και πέρα».

I enjoyed a great dinner discussion Friday night with @PrimeMinisterGR Mitsotakis and Nikos Tsakos. We exchanged views on the dynamic U.S.–Greece partnership in business, energy, and shipping—sectors that will continue to drive innovation and connect our economies in 2026 and… pic.twitter.com/GT1NlANaPW — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 20, 2026

