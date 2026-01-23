Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα – Συνεπής στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες

“Ως σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει επιτύχει με συνέπεια τους στόχους της Συμμαχίας όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και βρίσκεται σε διαδικασία εντυπωσιακού εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας συγκεκριμένες συνεισφορές που προωθούν τη διαλειτουργικότητα και ενισχύουν τη συλλογική μας ασφάλεια”, προσθέτει.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα - Συνεπής στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
23 Ιαν. 2026 19:48
Pelop News

“Ήταν υπέροχο να φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υφυπουργό Πολέμου, υπεύθυνο για την ευρωπαϊκή πολιτική και την πολιτική του ΝΑΤΟ Ντέιβιντ Μπέικερ (David Baker), στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και να τονίσουμε τους ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας”, αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ.

