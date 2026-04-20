Κικίλιας από Ρέθυμνο: «Προτεραιότητα η θωράκιση της Κρήτης έναντι των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας»

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προστατεύσει την Κρήτη από τη δράση των σύγχρονων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την παραμονή του στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί, ο υπουργός χαρακτήρισε τη διαχείριση των ροών από τη Λιβύη ως «πρώτη προτεραιότητα», επισημαίνοντας την ανάγκη αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε μια παράνομη δραστηριότητα εκατομμυρίων που εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη ζωή.

Ο κ. Κικίλιας παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος περιλαμβάνει:

Την πρόσληψη 500 νέων στελεχών .

Την επιτάχυνση του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2» .

Την προμήθεια σύγχρονων drones, καταδιωκτικών σκαφών και πλοίων ανοιχτής θαλάσσης.

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με συγκρούσεις και έντονες μεταναστευτικές πιέσεις, η αποστολή μας είναι να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Κρήτη ενισχύεται ήδη με επιπλέον προσωπικό και διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών πανελλαδικά λόγω των ειδικών συνθηκών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, ο υπουργός διεμήνυσε πως οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και συνεχείς σε όλα τα λιμάνια και τις ακτές. Στόχος είναι η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας πολιτών και επισκεπτών, με τον κ. Κικίλια να καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σεβαστούν τον εποπτικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος.

Κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο, ο υπουργός ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη Κυριάκο Παττακό για τη λειτουργία της τοπικής Αρχής, ενώ πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στη συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές του νομού, η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, θέτοντας επί τάπητος ζητήματα υποδομών και αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



