Κικίλιας από Ρέθυμνο: «Προτεραιότητα η θωράκιση της Κρήτης έναντι των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας»

Ο Βασίλης Κικίλιας από το Ρέθυμνο ανακοίνωσε την ενίσχυση της Κρήτης με 500 νέους λιμενικούς και σύγχρονο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

20 Απρ. 2026 9:11
Pelop News

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προστατεύσει την Κρήτη από τη δράση των σύγχρονων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την παραμονή του στο Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί, ο υπουργός χαρακτήρισε τη διαχείριση των ροών από τη Λιβύη ως «πρώτη προτεραιότητα», επισημαίνοντας την ανάγκη αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε μια παράνομη δραστηριότητα εκατομμυρίων που εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη ζωή.

Ο κ. Κικίλιας παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Την πρόσληψη 500 νέων στελεχών.

  • Την επιτάχυνση του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2».

  • Την προμήθεια σύγχρονων drones, καταδιωκτικών σκαφών και πλοίων ανοιχτής θαλάσσης.

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με συγκρούσεις και έντονες μεταναστευτικές πιέσεις, η αποστολή μας είναι να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Κρήτη ενισχύεται ήδη με επιπλέον προσωπικό και διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό σκαφών πανελλαδικά λόγω των ειδικών συνθηκών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, ο υπουργός διεμήνυσε πως οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και συνεχείς σε όλα τα λιμάνια και τις ακτές. Στόχος είναι η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας πολιτών και επισκεπτών, με τον κ. Κικίλια να καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σεβαστούν τον εποπτικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος.

Κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο, ο υπουργός ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη Κυριάκο Παττακό για τη λειτουργία της τοπικής Αρχής, ενώ πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στη συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές του νομού, η Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, θέτοντας επί τάπητος ζητήματα υποδομών και αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

10:03 Αστροναύτης της NASA κατέγραψε «γήινη δύση» πίσω από τη Σελήνη σε ιστορική αποστολή
10:00 Δυτική Ελλάδα: Αναμονή μηνών οι ευάλωτοι, δραματικές καθυστερήσεις σε ραντεβού για άτομα με αναπηρία
9:56 ΔΥΠΑ: 1.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 14.220 ευρώ
9:55 Προμηθέας-Ηρακλής: Η νίκη θέλει και… διαφορά για να οδηγήσει στην 8η θέση
9:53 Ο Προμηθέας έχασε το χρυσό, κέρδισε το ρεκόρ
9:50 Μαρία Νιέβες: Πέθανε η μεγάλη κυρία του αργεντίνικου ταγκό
9:49 Περιφερειακά κανάλια: Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο
9:38 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Τι εννοεί όταν λέει ότι είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος»
9:36 Σοκ στο Υπουργείο Τουρισμού: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο
9:33 Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε
9:28 Περού: Χιλιάδες στους δρόμους στη Λίμα με καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές
9:16 Πρωτομαγιά στην Αιγιάλεια: 4 τρόποι να ζήσεις την πιο ανοιξιάτικη απόδραση δίπλα σε βουνό και θάλασσα ΦΩΤΟ
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
8:54 Διεθνής αναγνώριση για τη Σύρο: Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων»
8:46 Αγορά Ακινήτων: Οι ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας, στο +10,9% οι τιμές στην Πάτρα
8:33 Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την πολύνεκρη επίθεση στη Λουιζιάνα
8:26 Θεσσαλονίκη: Αλαλούμ στην Εθνική Οδό από αγελάδα που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα
8:16 Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ
8:08 Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά προϊόντα λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τι θα πληρώνουμε ακριβότερα τις επόμενες ημέρες
