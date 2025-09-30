Κικίλιας: Ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και νέο πλαίσιο δράσης από τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

30 Σεπ. 2025 10:19
Με στόχο να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε λιμάνια και πλοία, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρά στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου δράσης. Στη σύσκεψη που διοργάνωσε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ, στελέχη λιμένων και ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Κεντρικός πυλώνας της πρωτοβουλίας αποτελεί η κατάρτιση ενός ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους τους εργαζόμενους στον ακτοπλοϊκό τομέα – από ναυτικούς και προσωπικό λιμένων μέχρι στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων. Σκοπός είναι η συνεχής εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίζεται ουσιαστική και ισότιμη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε:
«Σχεδιάζουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης που στηρίζεται στην εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ίση πρόσβαση σε λιμάνια και πλοία. Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους με επάρκεια και σεβασμό. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, στελέχη του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας, της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας.

Με την εφαρμογή του νέου πλαισίου δράσης και την εκπαίδευση του προσωπικού, η ελληνική ακτοπλοΐα στοχεύει να προσφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
