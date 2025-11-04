Κίλι Σφακιανάκη: Μετά τη νεκροψία η κηδεία – Συντετριμμένοι ο Νότης και τα παιδιά τους

Σε βαρύ κλίμα συνεχίζει να ζει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 62 ετών. Η σύζυγος του τραγουδιστή και μητέρα των δύο παιδιών τους αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έπασχε από Πάρκινσον, ωστόσο ο θάνατός της υπήρξε ξαφνικός.

Η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη θα πραγματοποιηθεί μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις θανάτων εκτός νοσοκομείου. Τα παιδιά της, Αφροδίτη και Απόλλωνας, έχουν αναλάβει τις διαδικασίες, ενώ η σορός της βρίσκεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή Το Πρωινό, επιθυμία της ίδιας ήταν να γίνει αποτέφρωση, ωστόσο η οικογένεια δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα τηρηθεί η επιθυμία αυτή.

Ο Νότης Σφακιανάκης παραμένει βουβός και κλεισμένος στο σπίτι, συντετριμμένος από την απώλεια της γυναίκας με την οποία μοιράστηκε δεκαετίες κοινής ζωής.

Γειτόνισσα της Κίλι Σφακιανάκη περιέγραψε την εκλιπούσα ως «έναν άγγελο, καλόκαρδη και φιλική, έναν φανταστικό άνθρωπο». Όπως αποκάλυψε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ήταν διαρκώς υπό την επίβλεψη νοσηλευτριών, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

Το πρωί της Κυριακής, η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε την κόρη της, η οποία κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 62χρονη δεν επανήλθε.

