Κίλι Σφακιανάκη: Μετά τη νεκροψία η κηδεία – Συντετριμμένοι ο Νότης και τα παιδιά τους

Μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη, η οικογένειά της παραμένει βυθισμένη στη θλίψη. Ο Νότης Σφακιανάκης και τα δύο τους παιδιά, Αφροδίτη και Απόλλωνας, ετοιμάζονται για την αποχαιρετιστήρια τελετή, η οποία θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Κίλι Σφακιανάκη: Μετά τη νεκροψία η κηδεία - Συντετριμμένοι ο Νότης και τα παιδιά τους
04 Νοέ. 2025 12:20
Pelop News

Σε βαρύ κλίμα συνεχίζει να ζει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 62 ετών. Η σύζυγος του τραγουδιστή και μητέρα των δύο παιδιών τους αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έπασχε από Πάρκινσον, ωστόσο ο θάνατός της υπήρξε ξαφνικός.

Η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη θα πραγματοποιηθεί μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις θανάτων εκτός νοσοκομείου. Τα παιδιά της, Αφροδίτη και Απόλλωνας, έχουν αναλάβει τις διαδικασίες, ενώ η σορός της βρίσκεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή Το Πρωινό, επιθυμία της ίδιας ήταν να γίνει αποτέφρωση, ωστόσο η οικογένεια δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα τηρηθεί η επιθυμία αυτή.

Ο Νότης Σφακιανάκης παραμένει βουβός και κλεισμένος στο σπίτι, συντετριμμένος από την απώλεια της γυναίκας με την οποία μοιράστηκε δεκαετίες κοινής ζωής.

Γειτόνισσα της Κίλι Σφακιανάκη περιέγραψε την εκλιπούσα ως «έναν άγγελο, καλόκαρδη και φιλική, έναν φανταστικό άνθρωπο». Όπως αποκάλυψε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ήταν διαρκώς υπό την επίβλεψη νοσηλευτριών, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

Το πρωί της Κυριακής, η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε την κόρη της, η οποία κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 62χρονη δεν επανήλθε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ