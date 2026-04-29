Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε δημόσια Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό της Ρωσίας και φέρεται να έδωσαν τέλος στη ζωή τους για να μην αιχμαλωτιστούν από ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το BBC, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αναφέρθηκε στην πρακτική αυτή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Πιονγκγιάνγκ, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση μνημείου αφιερωμένου στους πεσόντες στρατιώτες.

North Korea has opened a memorial museum in Pyongyang for its soldiers killed while fighting alongside Russian forces in the war in Ukraine — in pictures https://t.co/OtiDvggGkC pic.twitter.com/K9LMg2PQKc — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2026

Στην ομιλία του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε «ήρωες» όσους, όπως είπε, επέλεξαν να ανατιναχθούν προκειμένου να μην πέσουν αιχμάλωτοι από τον ουκρανικό στρατό.

Η αναφορά του Κιμ στους στρατιώτες

Μιλώντας τη Δευτέρα στην Πιονγκγιάνγκ, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες ενήργησαν για να υπερασπιστούν την τιμή της χώρας τους.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ έκανε λόγο για «ύψιστη μορφή αφοσίωσης», τονίζοντας ότι οι στρατιώτες αυτοί επέδειξαν αυτοθυσία χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή.

Η τοποθέτηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει δημόσια μια πρακτική που εδώ και καιρό αποδιδόταν σε Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Ρώσοι αξιωματούχοι στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι, στοιχείο που υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.

Μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ και ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολοντίν.

Η παρουσία τους στην Πιονγκγιάνγκ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, λόγω της εμπλοκής Βορειοκορεατών στρατιωτών στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι εκτιμήσεις για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Νότιας Κορέας, περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις, κυρίως στην προσπάθεια ανακατάληψης περιοχών στο δυτικό τμήμα του Κουρσκ.

Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσότεροι από 6.000 έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αριθμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε από τη Μόσχα ούτε από την Πιονγκγιάνγκ.

Υπηρεσίες πληροφοριών και αποστάτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς ότι οι στρατιώτες λαμβάνουν σαφείς εντολές να αυτοκτονούν σε περίπτωση που κινδυνεύουν να αιχμαλωτιστούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η αιχμαλωσία αντιμετωπίζεται ως πράξη προδοσίας, αντίληψη που θεωρείται βασικό στοιχείο της στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Κορέα.

Οι μαρτυρίες αιχμαλώτων

Ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε νωρίτερα φέτος από το νοτιοκορεατικό δίκτυο MBC περιλάμβανε μαρτυρίες δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στην Ουκρανία.

Ένας από αυτούς εμφανίστηκε να λέει μπροστά στην κάμερα ότι μετάνιωσε που δεν έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει την εικόνα της πίεσης που φέρονται να δέχονται οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες, οι οποίοι πολεμούν μακριά από τη χώρα τους, μέσα σε ένα ιδιαίτερα σκληρό πλαίσιο στρατιωτικής πειθαρχίας και πολιτικής προπαγάνδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



