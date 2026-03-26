Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»

26 Μαρ. 2026 15:07
Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αντάλλαξαν δώρα, με τον Λουκασένκο να χαρίζει στον Κιμ ένα… τουφέκι.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσέφερε στον Λουκασένκο ένα σπαθί, ένα μεγάλο βάζο παραδοσιακά διακοσμημένο και διάφορα κοχύλια, καθώς και ένα χρυσό αναμνηστικό κέρμα για να τιμήσει την επίσκεψη του Λευκορώσου ηγέτη στη Βόρεια Κορέα.

⏳ Story Timeline: ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ

 

Ο Λουκασένκο, από την πλευρά του, έφερε τοπικά προϊόντα όπως σοκολάτα President, λευκορωσικά marshmallow και μαύρο ψωμί. Το πιο αναπάντεχο όμως δώρο ήταν ένα αυτόματο όπλο VSK, με τον Λουκασένκο να σχολιάζει χαριτολογώντας: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί».

 

15:48 Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
