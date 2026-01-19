Κίνα: Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης γεννητικότητας

Η Κίνα προχώρησε ήδη στην επιβολή υψηλότερης φορολογίας στην αγορά αντισυλληπτικών και προφυλακτικών.

Κίνα: Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης γεννητικότητας
19 Ιαν. 2026 8:58
Pelop News

Ο δείκτης γεννητικότητας στην Κίνα σημείωσε ιστορικό χαμηλό, το περασμένο έτος, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1949. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (BNS), η δημογραφική συρρίκνωση συνεχίζεται ακάθεκτη, παρά τα κυβερνητικά μέτρα για την αναστροφή της τάσης.

Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε έτσι για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η Κίνα κατέγραψε το 2025 7,92 εκατομμύρια γεννήσεις, με άλλα λόγια 5,63 ανά 1.000 κατοίκους.

Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με επιταχυνόμενη γήρανση του πληθυσμού της, μπροστά στην οποία οι αρχές ενθαρρύνουν τους γάμους και την απόκτηση παιδιών, προσφέροντας ιδίως επιδόματα παιδικών σταθμών και φορολογικά κίνητρα — φθάνοντας στο σημείο να επιβάλλουν υψηλότερη φορολογία στα προφυλακτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Δημογραφικά μοντέλα των Ηνωμένων Εθνών υποδεικνύουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας μπορεί να μειωθεί από τους 1,4 δισεκ. κατοίκους σήμερα σε 633 εκατ. μέχρι το 2100.

Το ποσοστό γεννητικότητας μειωνόταν τα τελευταία χρόνια, παρά το τέλος της πολιτικής του ενός παιδιού και μόνο, πριν από δέκα χρόνια, προτού σημειώσει μικρή αύξηση το 2024, όταν έφθασε τις 6,77 ανά 1.000 κατοίκους.

Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό ανάγεται στο 2023, τη χρονιά που η Κίνα είχε καταγράψει 6,39 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Οι γάμοι έχουν επίσης υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό. Το αυξημένο κόστος της εκπαίδευσης και η προτεραιότητα στην επαγγελματική ανέλιξη ωθούν πολλά νεαρά ζευγάρια να μην τεκνοποιούν.

Η Κίνα κατέγραψε το 2025 11,31 εκατομμύρια θανάτους, με τον δείκτη θνησιμότητας να φθάνει τους 8,04 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους.

 

