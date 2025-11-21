Κίνηση με αξιοπρέπεια: Παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή του Ράδιο Ταξί 18300

Η παρουσίαση της νέας εφαρμογής του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 άνοιξε ένα πραγματικό «παράθυρο στη μετακίνηση και στη ζωή» για τα άτομα με τύφλωση ή προβλήματα όρασης.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιμελητήριο Αχαΐας, ανέδειξε μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών μια σημαντική αλήθεια: η αυτόνομη και ασφαλής μετακίνηση δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Η Γκόλφω Χόρμπα, πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδος, τόνισε ότι η προσβασιμότητα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και όχι προαιρετική παροχή. Με θερμά λόγια εξέφρασε τα συγχαρητήριά της προς τη διοίκηση του Ράδιο Ταξί 18300 και τον πρόεδρο Νίκο Καλιβιώτη, καθώς και προς τον τεχνικό υπεύθυνο της εφαρμογής, Νεκτάριο Καρβέλα, για τη δημιουργία μιας λύσης που χαρακτηρίζεται ως απολύτως προσβάσιμη, εύχρηστη και αποτελεσματική για άτομα με οπτικές αναπηρίες.

Όπως επεσήμανε, η συνεργασία της Ενωσης με τους δημιουργούς υπήρξε ουσιαστική, επιτρέποντας στους ειδικούς να διαμορφώσουν μια εφαρμογή προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Ο πρόεδρος του Ράδιο Ταξί 18300, Νίκος Καλιβιώτης, παρουσίασε τη φιλοσοφία και τη δομή της νέας εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο δημιουργήθηκε μια σύγχρονη εφαρμογή που επιτρέπει την κλήση ταξί με δύο μόνο κλικ, προσφέροντας ταχύτητα και ευχρηστία.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη μετάβαση στη φωνητική λειτουργία της εφαρμογής, η οποία εξασφαλίζει πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα όρασης και για όσους δυσκολεύονται με τη χρήση κινητών.

Το τρίτο και πιο καινοτόμο στάδιο είναι το «Ride Tracking», μια δυνατότητα που ενισχύει την ασφάλεια όλων των επιβατών. Μέσω ενός συνδέσμου που αποστέλλεται στο κινητό, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλη τη διαδρομή του ταξί, είτε η κλήση έγινε μέσω εφαρμογής είτε μέσω απλής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Χαιρετισμούς έκαναν, μεταξύ άλλων, οι αντιπεριφερειάρχες Γεωργία Ντάτσικα και Πάνος Σακελλαρόπουλος, καθώς και η αντιδήμαρχος, Βίβιαν Σαμούρη.

Όπως ειπώθηκε από τους ομιλητές «η εφαρμογή αυτή αποδεικνύει ότι η τεχνολογία, όταν σχεδιάζεται με κοινωνική ευθύνη, μπορεί να γίνει πραγματικός σύμμαχος στην ένταξη, στην αυτονομία και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η προσβασιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι δικαίωμα που όλοι οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε».

