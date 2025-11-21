Η Πάτρα καλεί τη Ναύπακτο να γκρεμίσει επικίνδυνο κτίριο

Στο κέντρο της Πάτρας, λίγα μέτρα από το νέο Δημαρχείο και δίπλα στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, στέκει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο παραμελημένα και επικίνδυνα κτίρια της πόλης. Το διατηρητέο της Μαιζώνος 15, ιδιοκτησίας του Δήμου Ναυπακτίας, έχει αφεθεί πλήρως στη φθορά του χρόνου, παρά το γεγονός ότι από το 1994 έχει χαρακτηριστεί μνημείο που χρήζει προστασίας.

Το κτίριο δεν συντηρήθηκε ποτέ. Οι ζημιές πλέον θεωρούνται ανεπανόρθωτες, ενώ ακόμη και η παμπάλαια σκαλωσιά που έχει τοποθετηθεί στην όψη του αποτελεί απειλή για τους διερχόμενους πεζούς και τα οχήματα. Η εικόνα εγκατάλειψης βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με το ιστορικό του καθεστώς και τη θέση του στην καρδιά της πόλης.

Στις 3 Απριλίου 2025, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού, με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, αποφάσισε την καθαίρεση του κτιρίου από εδάφους, αφού προηγηθεί φωτογράφηση και συλλογή όσων στοιχείων μπορούν να διασωθούν. Παράλληλα, η Διεύθυνση Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων έχει παρέμβει επανειλημμένα, ζητώντας από τον Δήμο Ναυπακτίας –τον νόμιμο ιδιοκτήτη– να αναλάβει τις υποχρεώσεις του.

Από το 2022 έως σήμερα, οι κλήσεις, τα έγγραφα και οι υπενθυμίσεις παραμένουν αναπάντητα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», πρόσφατα ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Ναυπάκτου Βασίλη Γκίζα, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών του για την καθαίρεση του επικίνδυνου κτιρίου.

Η πόλη περιμένει –και μαζί της οι περαστικοί που καθημερινά διασχίζουν ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του κέντρου. Αναμένουμε.

