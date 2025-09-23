KinoFest: Beyond Destruction στην Achaia Clauss – Όταν η τέχνη κοιτά «πέρα από την καταστροφή»

Η έκθεση Beyond Destruction – Ρόδος, Θεσσαλία, Έβρος έρχεται στην Πάτρα, στο ιστορικό Οινοποιείο Achaia Clauss, από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου. Το project του φωτογράφου Ilir Tsouko και της δημοσιογράφου Anja Troelenberg γεννήθηκε το 2024 στο Ινστιτούτο Γκαίτε και αποτυπώνει, μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικές ιστορίες, όσα άφησαν πίσω τους οι καταστροφές του 2023 σε Ρόδο, Θεσσαλία και Έβρο.

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια Λιάνα Ζωζά, το Beyond Destruction δεν στέκεται απλώς στην τραγωδία αλλά την μετατρέπει σε πεδίο μνήμης, αναστοχασμού και ελπίδας. «Η φωτογραφία δεν λειτουργεί εδώ ως απλό τεκμήριο· γίνεται μέσο παρουσίασης και επικοινωνίας του τόπου της μνήμης, δίνοντας στον θεατή τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα δικά του ερωτήματα. Κάθε εικόνα ανοίγει έναν προσωπικό διάλογο ανάμεσα στην απώλεια και την ανθεκτικότητα, ανάμεσα στο τραύμα και την ελπίδα που αναδύεται».

Η παρουσίαση στην Πάτρα συμπίπτει με τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την πόλη, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα στη θεματική της. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και η δημόσια συζήτηση «Πόλεις και περιαστικά δάση: O ρόλος των κοινοτήτων στην πρόληψη πυρκαγιών», με τη συμμετοχή των Ανδρέα Καζαντζίδη, Γιάννη Παπαδόπουλου και Έλενας Τζαμουράνου.

Η έκθεση και η συζήτηση, σε συνεργασία του Goethe Zentrum Patras και του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, λειτουργούν ως πρόσκληση και πρόκληση: να δούμε «πέρα από την καταστροφή», να αναγνωρίσουμε την απώλεια αλλά και τη δύναμη της κοινότητας να ανασυγκροτηθεί. Η τέχνη γίνεται εδώ χώρος αντίστασης, μνήμης και αναγέννησης.

INFO

Beyond Destruction – Ρόδος, Θεσσαλία, Έβρος

Έκθεση πολυμέσων: 24–28 Σεπτεμβρίου 2025, Οινοποιείο Achaia Clauss

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά

Εγκαίνια: Τετάρτη 24/09, 19:00

Δημόσια συζήτηση

Πόλεις και περιαστικά δάση: O ρόλος των κοινοτήτων στην πρόληψη πυρκαγιών

Σάββατο 27/09, 11:30, Αίθουσα Διοικητηρίου Achaia Clauss

