Κλιμακώνεται η ένταση Ουκρανίας – Κίνας: Κατηγορίες Ζελένσκι για εμπλοκή Κινέζων στον πόλεμο

Η σύγκρουση στην Ουκρανία αποκτά νέα διεθνή διάσταση μετά τη σύλληψη δύο Κινέζων στρατιωτών που πολεμούσαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων. Οι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν την Τρίτη (08.04.2025) προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις του, ο Ζελένσκι υποστήριξε πως το Πεκίνο ήταν ενήμερο για την παρουσία Κινέζων πολιτών στις ρωσικές γραμμές και κατηγόρησε την Κίνα για ενεργή εμπλοκή στη σύγκρουση. Μάλιστα, ανέφερε ότι το Κίεβο έχει στοιχεία για τουλάχιστον 155 Κινέζους που έχουν ενταχθεί στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ να τοποθετηθούν άμεσα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια εσκεμμένη προσπάθεια της Μόσχας να παρασύρει την Κίνα σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025