Κληρώνει σήμερα για τις γυναίκες του Ικάρου και του Ατρόμητου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα στο νέο Πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών 2025-26, καθώς σήμερα θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος των τεσσάρων ομίλων της κατηγορίας, παρουσία εκπροσώπων των ομάδων.

Στον όμιλο που αφορά την Αχαΐα οι δύο τοπικές ομάδες, Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων και Ίκαρος Πετρωτού, θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρούς αντιπάλους από πολλές περιοχές της χώρας, σε ένα πρωτάθλημα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



