«Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή του “κόφτη” στα μικρόφωνα της Βουλής, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να ανακοινώνει ότι το νέο λογισμικό θα τεθεί σε λειτουργία από την 27η Οκτωβρίου.

Όπως έκανε γνωστό ο προεδρεύων της Βουλής, το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί και θα ενεργοποιηθεί σε πρώτη φάση κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ μετά την τροποποίηση του Κανονισμού θα ισχύσει σε όλες τις συνεδριάσεις, ακόμη και σε αυτές των πολιτικών αρχηγών.

Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι, για ακόμη μία φορά, οι αρχηγοί των κομμάτων δεν τήρησαν τον χρόνο που τους διατέθηκε, επισημαίνοντας πως η χθεσινή συνεδρίαση ξεπέρασε τις 8,5 ώρες – τη μεγαλύτερη διάρκεια των τελευταίων ετών.

«Ανάλογες συνεδριάσεις διαρκούσαν από 4,5 έως 7 ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας της, ενώ οι πιο συνεπείς ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Διάσκεψη των Προέδρων θα λάβει την τελική απόφαση για την ενεργοποίηση του συστήματος μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο αυτόματος «κόφτης» αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο τήρησης χρόνου και πειθαρχίας στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και να δώσει έναν πιο “τεχνολογικά ελεγχόμενο” χαρακτήρα στις συνεδριάσεις που συχνά ξεφεύγουν χρονικά.

Οι χρόνοι που μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη χθεσινή συνεδρίαση, σε σύγκριση με τον χρόνο που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



