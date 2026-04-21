Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 300.000 δωρεάν vouchers, πώς θα εξασφαλίσετε έως και 12 διανυκτερεύσεις

Ξεκινά σήμερα Τρίτη, 21 Απριλίου, η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση επιταγών (vouchers) του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το φετινό πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τον χρόνο έναρξης, καθώς οι διακοπές των δικαιούχων μπορούν να ξεκινήσουν ήδη από τις 18 Μαΐου 2026, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και διάρκεια που εκτείνεται στους 13 μήνες.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, η ΔΥΠΑ εφαρμόζει κλιμακωτή υποβολή αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα:

Τρίτη 21/04: Ψηφίο 0

Τετάρτη 22/04: Ψηφία 1 και 2

Πέμπτη 23/04: Ψηφία 3 και 4

Παρασκευή 24/04: Ψηφία 5 και 6

Σάββατο 25/04: Ψηφία 7, 8 και 9

Κυριακή 26/04: Ανοιχτό για όλα τα ψηφία ΑΦΜ

Δικαιούχοι και εισοδηματικά όρια

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με καταβολή εισφορών υπέρ ανεργίας, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει και τα έμμεσα μέλη της οικογένειας, όπως συζύγους και παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για ενήλικα τέκνα με αναπηρία ή προστατευόμενα μέλη, ενώ διασφαλίζεται η συμμετοχή συνοδών για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Σύστημα Μοριοδότησης και ωφελούμενοι

Η επιλογή των 300.000 τυχερών πραγματοποιείται μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Τα κυριότερα κριτήρια που καθορίζουν την τελική κατάταξη περιλαμβάνουν:

Εισοδηματική κατάσταση: Τα χαμηλότερα εισοδήματα (έως 10.000€) πριμοδοτούνται με 30 μόρια, ενώ η βαθμολογία φθίνει όσο αυξάνεται το εισόδημα. Οικογενειακή κατάσταση: Προβλέπονται 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο και επιπλέον 10 μόρια για μονογονεϊκές οικογένειες. Ευάλωτες ομάδες: Τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% λαμβάνουν αυτόματα 50 μόρια. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολύτεκνοι εισάγονται στο πρόγραμμα με προτεραιότητα, χωρίς τη διαδικασία μοριοδότησης. Ιστορικό συμμετοχής: Όσοι δεν έχουν λάβει επιταγή τα προηγούμενα έτη λαμβάνουν επιπλέον 20 μόρια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νέων δικαιούχων.

Διάρκεια διακοπών και επιδοτήσεις

Η διάρκεια των διανυκτερεύσεων ποικίλλει ανάλογα με τον προορισμό. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας παρέχονται 6 διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή δέχονται μεταναστευτικές πιέσεις, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εξαιρουμένων των Σποράδων), οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σε 12. Αντίστοιχα, σε νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος, η Κως και η Ρόδος, παρέχονται 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις με μηδενική συμμετοχή του δικαιούχου.

Σημαντική είναι και η επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, η οποία ανέρχεται στο 50% για τους γενικούς δικαιούχους και στο 100% για τα άτομα με αναπηρία.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΔΥΠΑ με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες.

Προσοχή απαιτείται στην ενεργοποίηση του voucher. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει την επιταγή του, αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για τις επόμενες δύο περιόδους, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες των ΑμεΑ και των πολυτέκνων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

