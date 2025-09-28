ΚΟΚ: Οδηγείς κι έχεις σακούλες με ψώνια στο πίσω κάθισμα; Πρόστιμο

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που είναι ήδη σε ισχύ, προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις όπως η παράτυπη μεταφορά φορτίου, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.

Οι περισσότεροι οδηγοί τοποθετούν τις σακούλες ή άλλα είδη είτε στο πίσω κάθισμα είτε στο δάπεδο της καμπίνας και όχι στο πορτ παγκάζ. Όμως, αυτή η πρακτική, πέρα από λανθασμένη, μπορεί πλέον να επιφέρει και τσουχτερό πρόστιμο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ.

Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμη και ένα ελαφρύ αντικείμενο μπορεί να γίνει επικίνδυνο, καθώς υπό συγκεκριμένες συνθήκες όχι μόνο μπορεί να εμποδίσει το έργο του οδηγού, αλλά και να προκαλέσει κάποιον τραυματισμό. Για παράδειγμα, μια συσκευασία 300 γραμμαρίων -όπως ένα βαζάκι μαρμελάδα ή μια μικρή κονσέρβα- σε σύγκρουση με ταχύτητα 60 χλμ./ώρα αποκτά φαινομενικό βάρος περίπου 19 κιλών.

Δηλαδή, ένα μικρό καθημερινό αντικείμενο μπορεί να κινηθεί με τόση δύναμη ώστε να τραυματίσει σοβαρά τους επιβάτες.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ότι τα αντικείμενα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν πρέπει να επηρεάζουν την ορατότητα του οδηγού, να εμποδίζουν την οδήγηση ή να μεταβάλλουν τη σταθερότητα του αυτοκινήτου.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, με το νέο πρόστιμο το οποίο προβλέπεται για τους οδηγούς που θα παραβιάσουν τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 36 του νέου Κ.Ο.Κ. να φτάνει τα 150 ευρώ. Στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. το πρόστιμο ήταν 80 ευρώ.

