Κοκό Λι: Πέθανε η φωνή της Mulan

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 48 ετών άφησε η ηθοποιός Κοκό Λι, που έδινε τη φωνή της στη Mulan.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ τραγουδίστρια και ηθοποιός Κοκό Λι (Coco Lee), πέθανε την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, όπως ανακοίνωσαν οι αδελφές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αδελφές της Κάρολ και Νάνσυ δήλωσαν ότι υπέφερε από κατάθλιψη εδώ και «μερικά χρόνια» και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της την Κυριακή. Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, αλλά δεν μπόρεσε να επανέλθει από το κώμα και πέθανε την Τετάρτη.

Στην ανακοίνωσή τους, οι αδελφές έγραψαν ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την καριέρα της Λι στο τραγούδι, κατά τη διάρκεια της οποίας κέρδισε αμέτρητες διεθνείς διακρίσεις με τραγούδια που σημείωσαν κορυφαίες πωλήσεις και άφησε στο κοινό εκπληκτικές εντυπώσεις από τις εξαιρετικές ζωντανές της εμφανίσεις.

Είναι επίσης γνωστό ότι εργάστηκε σκληρά για να ανοίξει έναν νέο κόσμο για τους Κινέζους τραγουδιστές στη διεθνή μουσική σκηνή και τα έδωσε όλα για να λάμψει .«Είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν!» έγραψαν.

Η Κοκό Λι γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Χονγκ Κονγκ μετά το λύκειο, κέρδισε την πρώτη θέση σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού, γεγονός που έδωσε το έναυσμα για τη μουσική της καριέρα. Βρήκε επιτυχία στην Ασία καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990, με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και μουσική που κυκλοφόρησε στα αγγλικά, τα μανδαρινικά και τα καντονέζικα.

Οι R&B ήχοι της, εμπλουτισμένοι με hip-hop, την έκαναν επίσης δημοφιλή στις ΗΠΑ, και κέρδισε αρκετή δημοσιότητα ώστε να προσληφθεί για να δώσει τη φωνή της στην ηρωίδα της Disney, Φα Μουλάν( Fa Mulan), στην έκδοση της «Μουλάν» στα μανδαρινικά, που κυκλοφόρησε το 1998.

Η μεγάλη επιτυχία το 2000 με την ταινία «Crouching Tiger, Hidden Dragon» που την ανέδειξε σε παγκόσμια φήμη. Η Lee τραγούδησε τη ρομαντική μπαλάντα «A Love Before Time» στην ταινία περιπέτειας πολεμικών τεχνών, η οποία συνέχισε να σαρώνει τα βραβεία στις ΗΠΑ και σύστησε στο αμερικανικό κοινό γνωστά πλέον ονόματα όπως η ηθοποιός Michelle Yeoh. Η Lee ερμήνευσε το «A Love Before Time» στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ το 2001, σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές. Πιο πρόσφατα , εμφανίστηκε σε κινεζικές τηλεοπτικές εκπομπές διαγωνισμού τραγουδιού, όπως το «Infinity and Beyond» και το «Singer».

Η τελευταία ανάρτηση της Lee στο Instagram, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2022, αναγνώρισε ότι ήταν μια «απίστευτα δύσκολη χρονιά», αλλά παρότρυνε τους οπαδούς της να παραμείνουν θετικοί και να δίνουν αγάπη. «Δεν είστε μόνοι, όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή, είμαι μαζί (σας)», έγραψε.

Η ανακοίνωση του θανάτου της προκάλεσε σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram να κατακλύζεται από συλλυπητήρια μηνύματα, μεταξύ άλλων και από άλλους καλλιτέχνες του Χονγκ Κονγκ. Το θέμα έγινε επίσης trend στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo, συγκεντρώνοντας σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια προβολές.

Προκάλεσε συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη, με πολλούς να επισημαίνουν την χαρούμενη, ζωηρή δημόσια εικόνα της Lee και να προτρέπουν τους ανθρώπους να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον με ευγένεια και ευαισθησία. Άλλοι επαίνεσαν την Lee επειδή έσπασε τα όρια ως Ασιατικοαμερικανίδα και έδωσε στις νεαρές Κινέζες ένα πρότυπο στην παγκόσμια σκηνή. «Όταν ήμουν μικρή και την είδα στη σκηνή, σκέφτηκα, Οι Κινέζες γυναίκες μπορούν να είναι έτσι – δυναμικές, φωτεινές, τολμηρές», έγραψε ένας χρήστης του Weibo.