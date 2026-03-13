Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή: «Δεν θα πάω σε κανένα κόμμα, επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου»

Έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραδίδοντας τη βουλευτική έδρα στο ΠΑΣΟΚ, μετά από τη διαγραφή του από το Νίκο Ανδρουλάκη.

Στον αιφνιδιασμό απαντά με αιφνιδιασμό ανακοινώνοντας με επιστολή του στην ηγεσία αλλά και στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ την απόφασή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, με το οποίο εκλέγεται από το 2009 στην Αρκαδία.

Προαναγγέλλει επίσης ότι θα ψηφίσει το νέο αντιπρόεδρο της βουλής που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ στη θέση του κι ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της βουλής να μιλήσει πριν αποχωρήσει από το βήμα της Ολομέλειας.

Τι λέει ο Κωνσταντινόπουλος για την απόφασή του

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τονίζει μέσω συνεργατών του στο protothema.gr ότι αποφάσισε μετά τη διαγραφή του να παραδώσει και τη βουλευτική έδρα στο ΠΑΣΟΚ διότι «οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν και πρέπει να δίνουν το παράδειγμα». Όπως δηλώνει επίσης απαντώντας σε όσους σπεύδουν να του χρεώσουν «γέφυρες» με αντίπαλους πολιτικούς φορείς: «Δεν θα πάω σε κανένα κόμμα. Επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου».

Το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι ότι θέλει να κρατήσει «στάση αξιοπρέπειας» μετά από τη διαγραφή του, ότι είναι στα χέρια του όλου ΠΑΣΟΚ το στοίχημα υπέρβασης της «ακούνητης βελόνας» κι ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει «παιχνίδια» εις βάρος του. «Εγώ βγαίνω από το κάδρο. Ας τα βρουν. Δεν θα τους επιτρέψω να φτιάξουν αφήγημα εχθρού…», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Φοβική ηγεσία»

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος παραμένει απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ, εκτός και αν ο κ. Ανδρουλάκης θελήσει να «ξεριζώσει» τη σχέση που είχε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ από τα νεανικά του χρόνια. Κάποιοι ωστόσο δεν αποκλείουν ο κ. Ανδρουλάκης να παραπέμψει ακόμη και στην Επιτροπή Δεοντολογίας την υπόθεση με το αίτημα της αναστολής της κομματικής ιδιότητας του Οδυσσέα και μάλιστα πριν από το Συνέδριο.

Ο άρτι διαγραφείς από την ηγεσία με την πρώτη δήλωσή του θυμίζει ότι είναι 20 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ κι ότι έμεινε τα δύσκολα χρόνια, ενώ αποδίδει την απόφαση Ανδρουλάκη στην άρνησή του να δει κατάματα την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος χρεώνοντας στον κ. Ανδρουλάκη φοβικότητα.

Κορυφαία στελέχη, ζυγίζουν την αντίδρασή τους (ως προς το χρόνο) αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από το αρχικό σοκ θα απαντήσουν στην κίνηση Ανδρουλάκη, επιχειρώντας να σπάσουν από την αρχή το «καλούπι» των διαγραφών για κάθε έναν και καθεμιά από το ΠΑΣΟΚ που απλώς καταθέτει τις διαφορετικές του απόψεις.

Άλλωστε, λίγες ώρες πριν από τη συνέντευξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου είχαν επισημάνει τη διαφωνία τους για το μοντέλο διεύρυνσης που ακολουθεί ο κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος δεν απέφυγε να τους ανταποδώσει τις αιχμές στη συνέχεια.

«Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά με ανάρτησή της η κυρία Διαμαντοπούλου, ενώ ο Χάρης Δούκας είχε κάνει λόγο για «φύρδην μίγδην διευρύνσεις».

Ανδρουλάκης και Κωνσταντινόπουλος είχαν στενή πολιτική φιλία, ενώ ο Αρκάς πολιτικός πρωτοστάτησε για την εκλογή του πρώτου στην ηγεσία του κόμματος το 2021.

Όπως πρωτοστάτησε το 2-24, μετά από τις ευρωεκλογές και το γνωστό αποτέλεσμα, για τη «δυναμική επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ» στηρίζοντας για την ηγεσία του κόμματος το Χάρη Δούκα. Στελέχη από την προεδρική φρουρά υποστηρίζουν ότι τα συγχαρητήρια υπουργών προς τον Οδυσσέα δείχνουν πολλά κι αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως ο Αρκάς πολιτικός αποτελέσει πρόσωπο της διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας.

«Γελοιότητες», απαντούν άνθρωποι που συνομίλησαν χθες το βράδυ με τον κ. Κωνσταντινόπουλο ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι όσο δεν ήταν στο βήμα της βουλής ασκώντας τα καθήκοντα του αντιπροέδρου, βρισκόταν στην Αρκαδία διατηρώντας ζωντανή τη σχέση με τους πολίτες του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι σε πρόσφατα γκάλοπ ήταν μακράν πρώτος κι ότι ο ισχυρισμός ότι ο Οδυσσέας στάθηκε απέναντι στον Ανδρουλάκη από το 2023 επειδή έβαλε στο ψηφοδέλτιο ένα βασικό αντίπαλό του, τον Βαγγέλη Γιαννακούρα (θα τον διαδεχθεί ως πρώτος επιλαχών στη βουλή), δεν ισχύει.

Στο ΠΑΣΟΚ άναψαν τα τηλέφωνα από το επόμενο λεπτό της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου ο οποίος διατηρεί δίκτυο επικοινωνίας με στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανά την Ελλάδα.

Λέγεται ότι η «είδηση» προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τις διάφορες και διαφορετικές «φυλές» στο ΠΑΣΟΚ κι ότι μόνο οι θερμοκέφαλοι της Χαριλάου Τρικούπη που εισηγούνται εδώ και καιρό «πρόεδρε πάρε κεφάλια» καλωσόρισαν με ικανοποίηση την απόφαση Ανδρουλάκη να διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα τον Κωνσταντινόπουλο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ αντάλλαξαν απόψεις κορυφαία στελέχη, που δεν το συνηθίζουν, ειδικά μετά από τις εσωκομματικές κάλπες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δε, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους με την κίνηση της ηγεσίας και υπογράμμιζαν ότι «την ώρα που φέρνει στο ΠΑΣΟΚ άλλοτε υβριστές του κόμματος, διώχνει τους ανθρώπους του».

