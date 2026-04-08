Κωνσταντινούπολη: Διευρύνεται η έρευνα μετά την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε νέες αστυνομικές επιχειρήσεις και διεύρυναν τον κύκλο των υπόπτων. Σύμφωνα με το Reuters, οι κρατούμενοι που συνδέονται με την υπόθεση ανέρχονταν σήμερα σε 10, ενώ τουρκικά μέσα ανέβαζαν τον αριθμό στους 11.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη στο επιχειρηματικό κέντρο του Λεβέντ, έξω από το κτίριο που φιλοξενεί το ισραηλινό προξενείο. Τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών, ακολούθησε ανταλλαγή πυρών περίπου δέκα λεπτών, ένας από τους δράστες έπεσε νεκρός και οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ενώ οι δύο τραυματισμένοι συλληφθέντες είναι αδέλφια. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι συνδέονται με ομάδα που «εκμεταλλεύεται τη θρησκεία», χωρίς να δοθεί επίσημα πλήρης ταυτοποίηση της οργάνωσης. Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι ο νεκρός δράστης είχε στο παρελθόν συνδεθεί με οικονομικά δίκτυα που σχετίζονταν με το Ισλαμικό Κράτος.

Μετά το αρχικό χτύπημα, ακολούθησαν νέες συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη και στην επαρχία Κοτζαέλι, ενώ ξεχωριστές αναφορές κάνουν λόγο και για προσαγωγές σε άλλες πόλεις. Πάντως, ως αυτή την ώρα δεν έχω εντοπίσει σε διεθνή πρακτορειακή επιβεβαίωση τα στοιχεία που αναφέρουν ειδική έρευνα για σχόλια σε βίντεο στα social media ούτε το ακριβές νομικό πλαίσιο που επικαλείται το αρχικό κείμενο, οπότε δεν τα υιοθετώ ως επιβεβαιωμένα.

Οι τουρκικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και άνοιξαν επίσημη έρευνα, ενώ τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ εξήραν την άμεση αντίδραση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο προξενικό κτίριο δεν βρίσκονταν Ισραηλινοί διπλωμάτες, καθώς το προσωπικό είχε αποχωρήσει από την Τουρκία από το 2023, μετά την επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών.

