Κωνσταντινούπολη: Πολλαπλές εκρήξεις μετά από φωτιά σε εργοστάσιο χρωμάτων – Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που προκάλεσε έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιοχή Τούζλα της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο χρωμάτων στη βιομηχανική αυτή ζώνη που βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της πόλης. Η φωτιά προκάλεσε πολλαπλές εκρήξεις ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν για ώρες στον ουρανό της περιοχής.

Huge explosion at Turkish paint manufacturing factory

A fire broke out in a paint factory and resulted in a huge explosion in #Istanbul's #Tuzla district. The explosion killed three workers and critically injured nine.#anews pic.twitter.com/XhJjcgnuSb

— ANews (@anews) April 29, 2022