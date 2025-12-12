Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου

Η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου, σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, όπως αναφέρει η Hurryiet.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά 407 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων παραμένουν υπό κράτηση και 7 αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης.

Η ποινή που ζητείται για τον Ιμάμογλου είναι ιδιαίτερα αυστηρή, με την κατηγορία να αφορά 142 υποθέσεις, ενώ η συνολική ποινή φυλάκισης που ζητείται κυμαίνεται από 828 χρόνια και 2 μήνες έως 2.352 χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



