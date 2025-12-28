Κωνσταντινούπολη: Τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα – 4 νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο που μετέφερε εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην περιοχή Esenyurt της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες, όταν το λεωφορείο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη επισήμως διευκρινιστεί, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, να βγήκε εκτός δρόμου και να ανατράπηκε. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας και δυνάμεις της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Turkey#BREAKING | A bus rolled into a ravine in Esenyurt, Istanbul. There are reports of deaths and injuries. pic.twitter.com/GUydA5Dahw — GPX (@GPX_Press) December 27, 2025

Σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες, τέσσερις επιβάτες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ εννέα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Όπως αναφέρεται, αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας τους. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να μεταβληθεί, καθώς συνεχίζονται οι ιατρικές εκτιμήσεις.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή για λόγους ασφαλείας και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν παράγοντες όπως η κατάσταση του οδοστρώματος, η ταχύτητα του οχήματος ή ενδεχόμενη μηχανική βλάβη, χωρίς ωστόσο να έχει εξαχθεί μέχρι στιγμής κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης και απομάκρυνσης του ανατραπέντος οχήματος, η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις. Το λεωφορείο απομακρύνθηκε αργότερα από το οδόστρωμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά.

Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στις μεταφορές εργαζομένων σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές της Τουρκίας, όπου παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος στο όχημα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από τον οδηγό και αυτόπτες μάρτυρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



