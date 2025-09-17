Κωνσταντόπουλου από την Πάτρα: «Είμαστε απέναντι στις μεθοδεύσεις»

Για τον υπέρτατο αγώνα των πολιτών για Δικαιοσύνη, απέναντι σε σκληρές και διαπλεκόμενες εξουσίες μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Εφετείο Πατρών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν δύσκολο και άνισο αγώνα, που όμως αποτελεί και τον λόγο της δικής της καθημερινής παρουσίας στη Βουλή και σε όλη την Ελλάδα.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισκέφθηκε χθες την Πάτρα, για δεύτερη φορά μέσα στον Σεπτέμβριο, προκειμένου να υπερασπιστεί στο Εφετείο Πατρών τους πολίτες της Αιγιάλειας, που αντιστάθηκαν στον καρκινογόνο ΧΥΤΑ Αιγείρας και κατάφεραν να τον κλείσουν, έχοντας στο πλευρό τους, νομική παραστάτιδα και συνήγορό τους τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή, που από το 2018 παρέχει αφιλοκερδώς νομική υποστήριξη στον αγώνα τους και χάρη στις ενέργειές της, το 2019 επιτεύχθηκε το κλείσιμο του ΧΥΤΑ και η καταδίκη του τότε Δημάρχου, στις δηλώσεις της, απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου για «τον λόγο που βρέθηκε στην Πάτρα, τόνισε με νόημα κα χαμόγελο:

«Ο λόγος για τον οποίο βρέθηκα σήμερα στην Πάτρα, είναι ο λόγος για τον οποίο γυρνάω όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο λόγος για τον οποίο στη Βουλή είμαι παρούσα καθημερινά. Είναι η Δικαιοσύνη. Είναι ο αγώνας των πολιτών για Δικαιοσύνη. Που κάποιες φορές είναι αγώνας άνισος, είναι αγώνας δύσκολος, είναι αγώνας απέναντι σε πολύ σκληρές και διαπλεκόμενες εξουσίες.

Στην Πάτρα, οι πολίτες της Αιγιάλειας, της Αιγείρας, της Ακράτας, του Διακοφτού, οι άνθρωποι που έδωσαν τη μάχη και την κέρδισαν, κατά του καρκινογόνου ΧΥΤΑ Αιγείρας και κατάφεραν να κλείσουν αυτόν τον ΧΥΤΑ, που πότιζε με καρκίνο τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και ευθυνόταν για πάρα πολλές ασθένειες και θανάτους, οι κάτοικοι λοιπόν είναι σήμερα εδώ στην Πάτρα, διεκδικώντας η πρωτόδικη καταδίκη του Δημάρχου Παναγόπουλου, ο οποίος καταδικάστηκε 2 φορές, να παραμείνει και ως τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου.

Είμαστε απέναντι σε μεθοδεύσεις που γίνονται, προκειμένου να ακυρωθούν αυτές οι καταδίκες με δικονομικούς ελιγμούς και είναι ξεκάθαρο ότι στην υπόθεση αυτή έχουν οργιάσει οι μηχανισμοί και οι παρεμβάσεις.

Όμως εγώ πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων, στη δύναμη των πολιτών και στη δύναμη του δικαίου και θα αγωνιστώ δίπλα στους πολίτες, ώστε το δίκαιο να επικρατήσει.

Ώστε αυτοί οι οποίοι τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί την κοινωνία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τη Δημοκρατία, να πάρουν το μήνυμα ότι αυτές οι μεθοδεύσεις δεν περνούν και οι πολίτες που αγωνίζονται, να πάρουν την επιβράβευση ότι ο αγώνας έχει νόημα.

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι αυτή η δίκη γίνεται σε μια περίοδο όπου η Κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και όλα τα πλοκάμια της διαπλοκής μεταξύ Κυβερνητικής και Δικαστικής εξουσίας έχουν οργιάσει προσπαθώντας να συγκαλύψουν τα μεγαλύτερα κρατικά εγκλήματα.

Στο πεδίο του Εγκλήματος των Τεμπών, βιώνουμε μια οργιώδη προσπάθεια να μπαζωθεί η υπόθεση της Κυβερνητικής και Κρατικής ευθύνης.

Βιώνουμε την εξόφθαλμη και ξετσίπωτη προσπάθεια επίορκων δικαστικών και εισαγγελικών προσώπων να θάψουν το Έγκλημα των Τεμπών, να θάψουν τις ευθύνες και να ρίξουν στο απυρόβλητο, στο ακαταδίωκτο, στην ατιμωρησία, εκείνους οι οποίοι έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα των ανθρώπων και των παιδιών που χάθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Στην Αθήνα, μπροστά στη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις, ένας άνθρωπος απλός, που διεκδικεί τόσον καιρό την αλήθεια για το παιδί του, τον 23χρονο γιο του, που τόσο άδικα και βίαια χάθηκε, ξεκίνησε χθες απεργία πείνας και δίψας. Μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη.Μπροστά στη Βουλή.

Διεκδικεί το αυτονόητο.

Να επιτραπεί στους γονείς να διενεργήσουν οι ίδιοι εκταφή των παιδιών τους, για να μπορέσει να διαπιστωθεί τί ήταν αυτό που τα έκαψε ζωντανά, πάρα πολλά από αυτά.

Το ότι ο Ανακριτής απέρριψε τέτοια αιτήματα συγγενών, δείχνει το φόβο της Κυβέρνησης και της εξουσίας.

Το ότι οι γονείς είναι διατεθειμένοι και μπαίνουν μπροστά με τα σώματά τους, με τη ζωή τους και λένε, φτάνει πια, φτάνει πια η κοροϊδία, φτάνουν πια οι μεθοδεύσεις, θα δώσουμε τον υπέρτατο αγώνα για Δικαιοσύνη, αυτό υποχρεώνει όλες και όλους μας να είμαστε στο πλευρό τους.

Εγώ προσωπικά είμαι και θα είμαι στο πλευρό του Πάνο Ρούτσι, της Μιρέλλας Ρούτσι, του Κρις Ρούτσι, των ανθρώπων που έχασαν τον άνθρωπό τους, ένα λαμπρό πλάσμα, τον Ντένις. Αλλά και όλων εκείνων των γονιών και των οικογενειών, που θρηνούν ακόμα τα παιδιά τους και ταυτόχρονα θρηνούν και τη Δικαιοσύνη η οποία διαπλέκεται, βραδυπορεί και δεν αποδίδεται.

Είμαστε στις επάλξεις. Δεν θα αφήσουμε τις μεθοδεύσεις που έχουν δρομολογηθεί να επικρατήσουν και θα περιμένετε και νέες ενέργειες και νέες πρωτοβουλίες πάρα πολύ άμεσα.»

