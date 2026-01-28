Κωνσταντοπούλου για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ασήκωτο και αβάσταχτο»

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στο φοβερό δυστύχημα στη Ρουμανία. Είναι πραγματικά ασήκωτο και αβάσταχτο καθημερινά να θρηνούμε απώλειες. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίσει και για την άμεση συμπαράσταση στις οικογένειες και για τη συμπαράσταση βεβαίως στους επιζώντες τραυματίες».

