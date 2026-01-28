Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Τρία χρόνια μετά, οι οικογένειες σκάβουν για την αλήθεια» – Αιχμές για συγκάλυψη

Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις αιχμές της για συγκάλυψη ευθυνών, κατά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου εκδικάζεται υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να αναζητούν την αλήθεια χωρίς επαρκή θεσμική στήριξη, κάνοντας λόγο για «έγκλημα» που, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχαν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των πολιτικά υπευθύνων. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και απόκρυψη στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά δεδομένα δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και σε πολιτικές ευθύνες, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη παραπεμφθεί, κάνοντας ειδική αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση των Τεμπών με την πρόσφατη τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, κάνοντας λόγο για «επανάληψη σκηνικού» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει άμεση μέριμνα ώστε να μην υπάρξει συγκάλυψη στοιχείων. Όπως ανέφερε, η εμπειρία των Τεμπών θα πρέπει να λειτουργήσει ως θεσμική θωράκιση για τις οικογένειες των θυμάτων της νέας τραγωδίας.

Η δίκη στη Λάρισα αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

