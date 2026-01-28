Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Τρία χρόνια μετά, οι οικογένειες σκάβουν για την αλήθεια» – Αιχμές για συγκάλυψη

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Λάρισα, ενώ αναφέρθηκε και στην τραγωδία της Βιολάντα, κάνοντας λόγο για επανάληψη σκηνικού συγκάλυψης.

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Τρία χρόνια μετά, οι οικογένειες σκάβουν για την αλήθεια» – Αιχμές για συγκάλυψη
28 Ιαν. 2026 12:03
Pelop News

Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τις αιχμές της για συγκάλυψη ευθυνών, κατά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου εκδικάζεται υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να αναζητούν την αλήθεια χωρίς επαρκή θεσμική στήριξη, κάνοντας λόγο για «έγκλημα» που, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχαν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των πολιτικά υπευθύνων. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και απόκρυψη στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά δεδομένα δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και σε πολιτικές ευθύνες, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη παραπεμφθεί, κάνοντας ειδική αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση των Τεμπών με την πρόσφατη τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, κάνοντας λόγο για «επανάληψη σκηνικού» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει άμεση μέριμνα ώστε να μην υπάρξει συγκάλυψη στοιχείων. Όπως ανέφερε, η εμπειρία των Τεμπών θα πρέπει να λειτουργήσει ως θεσμική θωράκιση για τις οικογένειες των θυμάτων της νέας τραγωδίας.

Η δίκη στη Λάρισα αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
14:22 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κατερίνα Μπατζελή αναγνώρισε τη διαχρονικότητα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ