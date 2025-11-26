Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Μοστράρει παντού σαν νάρκισσος»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτηρίζει «ειδικό του ξεπουλήματος» τον πρώην Πρωθυπουργό και δηλώνει ότι θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή για την πυρκαγιά στο Μάτι.

26 Νοέ. 2025 9:33
Pelop News

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας στα όσα της καταλογίζει στο βιβλίο του. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στο Kontra Channel, χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «ειδικό του ξεπουλήματος» και δήλωσε ότι θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή για την πυρκαγιά στο Μάτι.

Παραδέχθηκε ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το βιβλίο, αλλά κατηγόρησε τον Τσίπρα για «άγρια διαφήμιση» και «εμπορική προώθηση», σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του εκδοτικού οίκου για «ξεπούλημα». «Ο Τσίπρας είναι ο ειδικός του ξεπουλήματος», τόνισε.

Επικρίνοντας τη συμπεριφορά του, είπε: «Η αγοραία συμπεριφορά να διαλέγεται με τον Γεωργιάδη, έναν φασίστα, Γκέμπελς, αρνητή του Ολοκαυτώματος και των νεκρών του Πολυτεχνείου, δείχνει τις ευθύνες του».

Για τις κατηγορίες περί «νάρκισσου με εξουσιαστική μανία», απάντησε: «Μοστράρει τη φάτσα του παντού και παριστάνει τον Οδυσσέα και λέει νάρκισσο την πρόεδρο της Βουλής που ήμουν 24 ώρες στη Βουλή κάνοντας αυτό που υποσχεθήκαμε».

Κατηγόρησε τον Τσίπρα για «χονδροειδείς ψευτιές» και «χαμηλό επίπεδο», λέγοντας ότι «κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του». «Ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι, αναρωτιέμαι αν του έδωσε λεφτά», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντάς τον «παραδόπιστο» που κράτησε βουλευτική έδρα 2,5 χρόνια «για να γράψει βιβλίο με λεφτά του λαού».

Για το Μάτι, δήλωσε: «Ήξερε για 60-70 νεκρούς. Κάποιοι από τη σύσκεψη είναι φυλακή, αυτός όχι γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης». Ερωτηθείσα αν έπρεπε να είναι φυλακή, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

Τέλος, είπε ότι ο Τσίπρας «τορπιλίζει» την αντιπολίτευση και «ο Μητσοτάκης τον θέλει σαν τρελός».

