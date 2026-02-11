Κωνσταντοπούλου μετά την ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

Με μήνυμα αισιοδοξίας και πολιτικού συμβολισμού σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτού Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία έως πρόσφατα συγκαταλεγόταν στους στενούς συνεργάτες της.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την εξέλιξη «χθεσινό περιστατικό» και υπογράμμισε ότι το κόμμα συνεχίζει με έμφαση στη συλλογική δουλειά και στην προσήλωση στους στόχους που έχει θέσει. «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν πιο συμβολικό τόνο στην τοποθέτησή της.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει προσηλωμένη στον αγώνα για δικαιοσύνη, αλήθεια και δημοκρατία, επισημαίνοντας πως ακόμη και δυσκολίες ή πιέσεις λειτουργούν, όπως ανέφερε, ως κίνητρο για συνέχιση της πολιτικής δράσης.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης της κ. Καραγεωργοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές, που αποτελεί και τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για τη διατήρηση κοινοβουλευτικής παρουσίας.

Στην επιστολή της, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής έκανε λόγο για πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της συνδέεται με διαφωνίες ως προς τον πολιτικό προσανατολισμό, ενώ τόνισε ότι διατηρεί σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας.

