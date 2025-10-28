Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είχε γνωστοποιήσει από το πρωί με μήνυμά της για την 28η Οκτωβρίου και το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων κατέθεσε σήμερα στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα.

Αναφερόμενη στην πράξη του Λάκη Σάντα και του Μανώλη Γλέζου, μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε με νόημα και με πολλαπλούς αποδέκτες: «Λάκης Σάντας και Μανώλης Γλέζος κατέβασαν την Σβάστικα από την Ακρόπολη και με αυτόν τον «απαράδεκτο ακτιβισμό», όπως θα τον χαρακτήριζαν κάποιοι σήμερα, γέμισαν ελπίδα τους Έλληνες και έδωσαν μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο. Δυο νεαρά παιδιά, ήρωες για πάντα…»

Η Ζωή είχε προαναγγείλει ότι θα παρακολουθούσε την παρέλαση των μαθητών, μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία και δεν κάθισε στην Εξέδρα των Επισήμων, που φέτος ήταν εντελώς απομονωμένη και απρόσιτη στους πολίτες. «Αρνούμαι να παρευρεθώ σε «Εξέδρες επισήμων», φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κι ελευθερίες των πολιτών κι εργαλειοποιεί την αστυνομία για να καταστείλει τους πολίτες.» είχε γράψει νωρίτερα.

Μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Αλεξάνδρα Σάντα, μαζί με τον Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της αδικοχαμένης Αναστασίας και απλούς πολίτες όλων των ηλικιών, παρευρέθηκαν στο Μνημείο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών και απέθεσαν 57 κόκκινα τριαντάφυλλα, στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων. Οι πολίτες, ανάμεσά τους νέοι και γονείς με παιδιά, συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα και κατανυκτικά γύρω από τα ονόματα και απέθεταν με ευλάβεια τα λουλούδια για αρκετή ώρα, συνδέοντας την ιστορική μνήμη του ΟΧΙ με την μνήμη των θυμάτων. Αποδεικνύοντας πόσο ανθρώπινο και τρυφερό είναι αυτό που η Κυβέρνηση προσπαθεί να απαγορεύσει και να καταργήσει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής για την 28η Οκτωβρίου:

«28 Οκτωβρίου 1940-28 Οκτωβρίου 2025

85 χρόνια μετά,

το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας γεμίζει περηφάνια και αίσθημα ευθύνης

Το ΟΧΙ και το Έπος του ´40 που ακολούθησε, η Αντίσταση και ο ηρωισμός των προγόνων μας, είναι γραμμένα ανεξίτηλα στην συλλογική μας μνήμη, ως κομμάτι της ύπαρξής μας, ως στάση ζωής και ως καθήκον:

Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία,

Αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων

Τα δικά μας ΟΧΙ, η δική μας στάση ζωής είναι που γράφουν την συνέχεια της ιστορίας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σήμερα λέμε ξανά

ΟΧΙ στον φασισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

ΟΧΙ στην αδικία

ΟΧΙ στην συγκάλυψη

Και βέβαια λέμε

ΟΧΙ στη βία και την προπαγάνδα μιας φοβισμένης, πανικόβλητης εξουσίας, που απέρχεται, και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες

Σήμερα θα καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, κατέβασαν την Σβάστικα από την Ακρόπολη και με αυτόν τον «απαράδεκτο ακτιβισμό», όπως θα τον χαρακτήριζαν κάποιοι σήμερα, γέμισαν ελπίδα τους Έλληνες και έδωσαν μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο.

2 νεαρά παιδιά, ήρωες για πάντα…

Μετά θα παρακολουθήσω την παρέλαση των μαθητών μας μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία. Αρνούμαι να παρευρεθώ σε «Εξέδρες επισήμων», φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα κι ελευθερίες των πολιτών κι εργαλειοποιεί την αστυνομία για να καταστείλει τους πολίτες.

Χρόνια πολλά, πατρίδα μου

Να είμαστε αντάξιοι του ΟΧΙ που γενναία είπαν οι πρόγονοί μας και της Ελευθερίας για την οποία Πολέμησαν, Αντιστάθηκαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Αθάνατοι”

Μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η Ζωή, έχοντας στο πλευρό της την Αλεξάνδρα Σάντα, έκανε την εξής δήλωση:

“Σήμερα τιμάμε το ΟΧΙ των προγόνων μας

Τον αγώνα για Ελευθερία

Το ΟΧΙ στον φασισμό, στον ναζισμό, στον ολοκληρωτισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

Είναι υποχρέωσή μας να παλέψουμε και σήμερα για Δημοκρατία και Ελευθερία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο ζωής στους αγώνες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι.

Σε μια πατρίδα όπου αμφισβητούνται τα βασικά δικαιώματα, τα πιο θεμελιώδη και ιερά, είναι υποχρέωση όλων μας να θυμίζουμε, ότι αυτά τα δικαιώματα, η Δημοκρατία και η Ελευθερία, κατακτήθηκαν με αγώνα και με αίμα.

Να είμαστε άξιοι της θυσίας των προγόνων μας.”

Η Ζωή, που ήταν η μοναδική Πολιτική Αρχηγός που παρακολούθησε την μαθητική παρέλαση της Αθήνας, επιλέγοντας να παραμείνει ανάμεσα στους πολίτες, αμέσως μετά την μαθητική παρέλαση, αφιέρωσε τη δήλωσή της στα παιδιά, στη ζωή και στην ασφάλειά τους, στέλνοντας εκ νέου πολλαπλά μηνύματα:

“Καμαρώσαμε τα παιδιά μας στην παρέλαση και όλος ο κόσμος που βρισκόταν εδώ, νέοι, μεγαλύτεροι, γυναίκες, άνδρες, σκέφτονταν ένα πράγμα: να προστατέψουμε τα παιδιά, να χτίσουμε έναν κόσμο αντάξιο στην Ελευθερία για την οποία κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους. Να χτίσουμε έναν κόσμο ασφαλή για τα παιδιά, ώστε κάθε παιδί, κάθε μέρα, να γυρνάει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Αυτή είναι μια υψηλή δέσμευση και υπόσχεση και αυτή την εθνική ημέρα είναι νομίζω δέσμευση για όλους μας.

Στις ψυχές εκείνων που θυσιάστηκαν, στις ζωές εκείνων που πολέμησαν, αλλά και στη νιότη και στις ζωές εκείνων που τόσο άδικα, τόσο πρόωρα τους αφαιρέθηκε η ζωή.

ΟΧΙ στο φασισμό,

ΟΧΙ στην ανελευθερία,

ΟΧΙ στον ολοκληρωτισμό,

ΟΧΙ στην αστυνομοκρατία, που δεν χρειαζόταν σε μια παρέλαση,

ΝΑΙ στη ζωή,

ΝΑΙ στην ασφάλεια,

ΝΑΙ στην Ελευθερία και τη Δημοκρατία.»

