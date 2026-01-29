Κοντά σε Μασούρα η Παναχαϊκή, το παλεύει για άλλους δύο

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκου Μασούρα βρίσκεται η Παναχαϊκή.

Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε επαφές με την κοκκινόμαυρη ομάδα και δεν αποκλείεται να δώσουν τα χέρια μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι άνθρωποι της ομάδας το ψάχνουν και για άλλες περιπτώσεις μεσοεπιθετικών, ενώ έχουν ακουστεί τα ονόματα των Σπύρου Σκόνδρα και Αντώνη Τριμμάτη που έχουν περάσει στο παρελθόν από την Παναχαϊκή και αγωνίζονταν στη Super League 2 με τη φανέλα της Ελλάδας Σύρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



