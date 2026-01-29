Κοντά σε Μασούρα η Παναχαϊκή, το παλεύει για άλλους δύο

Ψάχνει ενίσχυση η Παναχαϊκή ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος

Κοντά σε Μασούρα η Παναχαϊκή, το παλεύει για άλλους δύο
29 Ιαν. 2026 18:49
Πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκου Μασούρα βρίσκεται η Παναχαϊκή.

Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε επαφές με την κοκκινόμαυρη ομάδα και δεν αποκλείεται να δώσουν τα χέρια μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι άνθρωποι της ομάδας το ψάχνουν και για άλλες περιπτώσεις μεσοεπιθετικών, ενώ έχουν ακουστεί τα ονόματα των Σπύρου Σκόνδρα και Αντώνη Τριμμάτη που έχουν περάσει στο παρελθόν από την Παναχαϊκή και αγωνίζονταν στη Super League 2 με τη φανέλα της Ελλάδας Σύρου.

