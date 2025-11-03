Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στις μεταρρυθμίσεις, αλλά αναγνωρίζει τα λάθη στον τρόπο που επικοινωνήθηκαν, έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, μίλησε για «αναγκαία αλλά δύσκολη απόφαση» και δεσμεύτηκε ότι «οι υπηρεσίες θα συνεχιστούν κανονικά». Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράμμισε τη σημασία της περιφέρειας για τη βιωσιμότητα της χώρας.

Μιλώντας για το διπλό φονικό στην Κρήτη, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι «η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και θα συνεχίσει να την κάνει το επόμενο διάστημα», εκφράζοντας την ελπίδα ότι «σύντομα οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση οπαδών έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σημείωσε πως «έχει γίνει συστηματική δουλειά στο μέτωπο της αθλητικής βίας και πλέον τα φαινόμενα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί».

Περνώντας στο θέμα των ΕΛΤΑ, ο υφυπουργός επισήμανε πως «τα ταχυδρομεία περνούν κρίση παγκοσμίως» και πως «πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καν φυσικά καταστήματα». Ωστόσο, όπως είπε, «η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες και διαφορετική γεωμορφολογία, άρα απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στον εκσυγχρονισμό και στην κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας».

«Ήταν μια αναγκαία απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας τα οικονομικά δεδομένα: «Ενενήντα εκατομμύρια τα έξοδα, τριάντα τα έσοδα. Με όρους βιωσιμότητας αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί».

Ο κ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες διανομής συντάξεων θα συνεχιστούν, σημειώνοντας πως «το 92% των συντάξεων φτάνει σήμερα στους δικαιούχους από τον ταχυδρόμο των ΕΛΤΑ, ποσοστό που θα αυξηθεί με τα ΕΛΤΑ κατοίκων και τον αγροτικό ταχυδρόμο».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρξε «πλημμελής επικοινωνιακός χειρισμός», λέγοντας πως «χρειαζόταν καλύτερη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών». Παραδέχθηκε τη συναισθηματική αξία που έχει ο ταχυδρόμος για την ελληνική επαρχία, αλλά τόνισε πως «όλες οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται, κάποιες και μέσω συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα».

Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες εποχές, αναφέροντας ως παραδείγματα το gov.gr και την υπηρεσία «Φάρμακα κατ’ οίκον», που δείχνουν τη μετάβαση του κράτους σε ψηφιακό και αποκεντρωμένο μοντέλο.

Ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα θα οριστεί «από την ελληνική πλευρά και υπό την επίβλεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη». Όπως είπε, «οι διαδικασίες ολοκληρώνονται, τα οκτώ ορόσημα θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισιοδοξούμε πως όλα θα πάνε καλά».

«Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ψηφιστεί ο νόμος για την υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ», πρόσθεσε, εξηγώντας πως στόχος είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Οι επιδοτήσεις πρέπει να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα τελειώσουμε γρήγορα και σίγουρα από το 2026 θα έχουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι η αναδιάρθρωση του συστήματος θα οδηγήσει σε βελτιωμένες συνθήκες για τους νέους αγρότες: «Όταν μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων και οι επιδοτήσεις πάνε σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται, αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα. Οι νέοι αγρότες θα μπουν στο επάγγελμα σε πολύ καλύτερες συνθήκες».

