Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»

Στη διαχείριση της κρίσης στα ΕΛΤΑ, στην πορεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στα περιστατικά βίας των τελευταίων ημερών αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Μίλησε για «αναγκαίες αποφάσεις» στα ταχυδρομεία, αναγνώρισε «πλημμελή επικοινωνιακή διαχείριση» και έστειλε μήνυμα στήριξης προς την περιφέρεια και τον αγροτικό κόσμο.

Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
03 Νοέ. 2025 14:51
Pelop News

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στις μεταρρυθμίσεις, αλλά αναγνωρίζει τα λάθη στον τρόπο που επικοινωνήθηκαν, έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, μίλησε για «αναγκαία αλλά δύσκολη απόφαση» και δεσμεύτηκε ότι «οι υπηρεσίες θα συνεχιστούν κανονικά». Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράμμισε τη σημασία της περιφέρειας για τη βιωσιμότητα της χώρας.

Μιλώντας για το διπλό φονικό στην Κρήτη, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι «η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και θα συνεχίσει να την κάνει το επόμενο διάστημα», εκφράζοντας την ελπίδα ότι «σύντομα οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση οπαδών έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σημείωσε πως «έχει γίνει συστηματική δουλειά στο μέτωπο της αθλητικής βίας και πλέον τα φαινόμενα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί».

Περνώντας στο θέμα των ΕΛΤΑ, ο υφυπουργός επισήμανε πως «τα ταχυδρομεία περνούν κρίση παγκοσμίως» και πως «πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καν φυσικά καταστήματα». Ωστόσο, όπως είπε, «η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες και διαφορετική γεωμορφολογία, άρα απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στον εκσυγχρονισμό και στην κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας».

«Ήταν μια αναγκαία απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας τα οικονομικά δεδομένα: «Ενενήντα εκατομμύρια τα έξοδα, τριάντα τα έσοδα. Με όρους βιωσιμότητας αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί».

Ο κ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες διανομής συντάξεων θα συνεχιστούν, σημειώνοντας πως «το 92% των συντάξεων φτάνει σήμερα στους δικαιούχους από τον ταχυδρόμο των ΕΛΤΑ, ποσοστό που θα αυξηθεί με τα ΕΛΤΑ κατοίκων και τον αγροτικό ταχυδρόμο».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρξε «πλημμελής επικοινωνιακός χειρισμός», λέγοντας πως «χρειαζόταν καλύτερη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών». Παραδέχθηκε τη συναισθηματική αξία που έχει ο ταχυδρόμος για την ελληνική επαρχία, αλλά τόνισε πως «όλες οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται, κάποιες και μέσω συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα».

Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες εποχές, αναφέροντας ως παραδείγματα το gov.gr και την υπηρεσία «Φάρμακα κατ’ οίκον», που δείχνουν τη μετάβαση του κράτους σε ψηφιακό και αποκεντρωμένο μοντέλο.

Ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα θα οριστεί «από την ελληνική πλευρά και υπό την επίβλεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη». Όπως είπε, «οι διαδικασίες ολοκληρώνονται, τα οκτώ ορόσημα θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισιοδοξούμε πως όλα θα πάνε καλά».

«Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ψηφιστεί ο νόμος για την υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ», πρόσθεσε, εξηγώντας πως στόχος είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Οι επιδοτήσεις πρέπει να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα τελειώσουμε γρήγορα και σίγουρα από το 2026 θα έχουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι η αναδιάρθρωση του συστήματος θα οδηγήσει σε βελτιωμένες συνθήκες για τους νέους αγρότες: «Όταν μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων και οι επιδοτήσεις πάνε σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται, αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα. Οι νέοι αγρότες θα μπουν στο επάγγελμα σε πολύ καλύτερες συνθήκες».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ