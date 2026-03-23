Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές

Με αφετηρία τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Θανάσης Κοντογεώργης επιχείρησε να εξηγήσει το σκεπτικό των παρεμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική γραμμή βασίζεται σε δύο αρχές: τη στόχευση και τη δημοσιονομική προσοχή. Όπως ανέφερε, από την έναρξη της κρίσης η κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση που απαιτεί συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων, γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της συγκυρίας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, η επιλογή της κυβέρνησης είναι να κινηθεί στοχευμένα, ώστε να αποτραπεί ένα νέο δευτερογενές κύμα πληθωρισμού, αλλά και να περιοριστεί το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος σε ολόκληρη την αγορά. Τόνισε ότι η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μπορεί όμως να παρέμβει για να αμβλύνει το σοκ που προκαλούν στους καταναλωτές οι απότομες αυξήσεις. Ταυτόχρονα, επέμεινε ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι και συνετή, καθώς συνδέεται με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και δεν μπορεί να αγνοεί τα διαθέσιμα περιθώρια. Όπως είπε, τα μέτρα δεν λύνουν πλήρως το πρόβλημα, αλλά συνιστούν μια σοβαρή και μετρημένη απάντηση.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν επιλέγει τη μείωση φόρων, ο Θανάσης Κοντογεώργης επανέφερε το επιχείρημα ότι τέτοιες οριζόντιες παρεμβάσεις δεν περνούν πάντα εύκολα στον τελικό καταναλωτή. Υπενθύμισε μάλιστα το παράδειγμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης το 2012, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική ως προς τη μετακύλιση του οφέλους στις τιμές. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα οριζόντια μέτρα δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα για όλα τα εισοδήματα, ενώ πρόσθεσε πως και το ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν είναι αυτή τη στιγμή προσανατολισμένο σε δημοσιονομική χαλάρωση.

Η συνέντευξη στη συνέχεια μετατοπίστηκε στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τον υφυπουργό να χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς -όπως είπε- ξεκινά μια δίκη για μια τραγωδία που έχει στιγματίσει ολόκληρη την κοινωνία και πρωτίστως τους συγγενείς των θυμάτων. Υπογράμμισε ότι έχει έρθει η στιγμή να αποδοθεί δικαιοσύνη, να αναζητηθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν και να φωτιστεί πλήρως η αλήθεια γύρω από την υπόθεση.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη να διαφυλαχθεί το κύρος της διαδικασίας από όλους τους εμπλεκόμενους. Όπως διευκρίνισε, όταν μιλά για παράγοντες της δίκης δεν αναφέρεται στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά σε όσους συμμετέχουν θεσμικά στη διαδικασία. Περιέγραψε ως απολύτως λογικό να υπάρχει την πρώτη ημέρα ένταση, οργή και συσσωρευμένη πίεση, εκτιμώντας ωστόσο ότι όσο προχωρά η διαδικασία αυτό θα ομαλοποιηθεί. Για τον ίδιο, το βασικό είναι να ξεκινήσει η δίκη και να μπορέσει να εξελιχθεί ανεπηρέαστα.

Στο ίδιο πνεύμα υποστήριξε ότι οι πολιτικοί οφείλουν να απέχουν από δηλώσεις που αφορούν την ουσία της υπόθεσης ή ακόμη και δικονομικά ζητήματα, επιμένοντας ότι αυτά είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Παρέπεμψε, μάλιστα, και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την ανάγκη να προστατευθεί η ανεξαρτησία των δικαστών, δείχνοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης προκρίνεται μια στάση δημόσιας αποστασιοποίησης από την εξέλιξη της ίδιας της δίκης.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα στο εδώλιο, ο υφυπουργός αντέτεινε ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση έχει συναινέσει να κινηθούν οι διαδικασίες του δικαστικού συμβουλίου ως προς το αν υπάρχουν ποινικά ελεγκτέες πράξεις για τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Με αυτό το επιχείρημα επιχείρησε να δείξει ότι η κυβέρνηση δεν παρεμποδίζει τη διερεύνηση, αλλά αντιθέτως αφήνει τη Δικαιοσύνη να πράξει το έργο της, τόσο στο επίπεδο του ειδικού δικαστικού ελέγχου όσο και στη βασική δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Την ίδια στιγμή, κάλεσε πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης να συμβάλουν με τον δημόσιο λόγο τους στη διατήρηση κλίματος ηρεμίας στην κοινή γνώμη.

Η συνέντευξη έκλεισε με αναφορά στο ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, όπου ο Θανάσης Κοντογεώργης επανέλαβε ότι η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση και ότι η κυβέρνηση την αντιμετωπίζει ανάλογα. Όπως είπε, πρέπει να διαχωρίζεται το θεσμικό από το δικασικό σκέλος της υπόθεσης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, υποστήριξε ότι όταν ξέσπασε η υπόθεση και διαπιστώθηκαν ελλείμματα, η κυβέρνηση έφερε νέο νόμο, τροποποίησε το πλαίσιο λειτουργίας και προχώρησε σε αλλαγές, σε ορισμένα σημεία μάλιστα με τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. Με αυτή την τοποθέτηση επιχείρησε να δείξει ότι, τουλάχιστον στο θεσμικό επίπεδο, η κυβέρνηση θεωρεί πως έχει ήδη απαντήσει στα κενά που είχαν αναδειχθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



