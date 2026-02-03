Κόντρα Άδωνι με Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης είναι κότα» – Ο υπουργός απαντά με νύξεις για «την κατάληξη»

Κόντρα Άδωνι με Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης είναι κότα» – Ο υπουργός απαντά με νύξεις για «την κατάληξη»
03 Φεβ. 2026 9:27
Pelop News

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «κότα» τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τη μήνυση που της άσκησε για συκοφαντική δυσφήμιση και την οποία στη συνέχεια απέσυρε. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε στο Kontra Channel και αναφέρθηκε στην υπόθεση με έντονο ύφος.

«Ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο, αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ. Προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα», δήλωσε αρχικά η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε: «Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση. Ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης σήμερα στην Πάτρα, ετοιμάζουν «θερμή» υποδοχή

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι η φράση «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω», ενώ χαρακτήρισε τον υπουργό «ακροδεξιό πρόσωπο» και «αρνητή» πολλών ιστορικών και σύγχρονων γεγονότων.

«Πρόκειται για ένα ακροδεξιό πρόσωπο. Αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής του Πολυτεχνείου, αρνητής της γενοκτονίας στη Γάζα, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών. Είναι ένα ακραίο πρόσωπο που δεν συγκινείται με τίποτα από αυτά που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «πρόσωπα με φασιστική και σεξιστική συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπιστούν δικαστικά».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter):

«Κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν… Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».

