Κόντρα στη Βουλή για τον…Πιερρακάκη

Τι ειπώθηκε στον ηλεκτρισμένο διάλογο του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη

Κόντρα στη Βουλή για τον...Πιερρακάκη
14 Δεκ. 2025 14:02
Pelop News

Αναψαν τα αίματα στη συζήτηση επί του Κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026, αλλά για τα μάτια του Κυριάκου Πιερρακάκη!

Εντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη με φόντο την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup καθώς και η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Παπαθανάση στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Πολάκης εναντίον του κ. Πιερρακάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι την εκλογή του την οφείλει στο ότι αποδέχτηκαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την υλοποίηση της συμφωνίας για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που δεν δέχτηκε να κάνει ο κ. Ντάσενμπλουμ, η οποία θα επιφέρει πολλά δεινά στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

«Έχουμε σημαντικές ιδεολογικές διαφορές με τον κ. Πολάκη αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη και εμείς χειροκροτάμε τον κ. Πιερρακάκη. Σημαντική διαφορά και μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και όσο και να περάσει ο χρόνος δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης.

Από την πλευρά του ο κ. Πολάκης, υποστήριξε ότι ο κ. Πιερρακάκης πριν συμφωνήσει με τον κ. Μητσοτάκη να γίνει υπουργός του, είχε υποστηρίξει, Σημίτη, Παπανδρέου, Βενιζέλο.

«Προειδοποιώ τον κ. Πιερρακάκη. Μην το κάνει. Μην προχωρήσει στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα γίνει πιο μισητός και από τον κ. Ντάϊσελμπλουμ», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «τα έργα που παρουσίασε στην ψηφιακή πολιτική ήταν αέρας κοπανιστός ενώ δικών του ημερών έγινε όργιο ρουσφετιών απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς, φίλους της κυβέρνησης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Φωτήλας στον αγιασμό του σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: «Πού είναι ο δήμαρχος; Αυτό είναι το πρόβλημα…»
17:04 Γκέλα για Θυελλα Πατρών και ισοπαλία με Πανθουριακό
17:02 Απογοήτευσε η Παναχαϊκή, σοκ για τον Παναιγιάλειο, δύσκολα η Θύελλα
17:00 Ξενοδοχειακή άνθηση στην Πάτρα – Επενδυτές ψάχνονται για αγορές
16:53 Οι «Προμηθίνες» ηττήθηκαν από τον Ιωνικό ΝΦ
16:49 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα από τον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας
16:48 «Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ»: Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη οι απολογίες – κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
16:39 Ετοιμάζουν νέα «επίθεση» οι πολίτες για Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι
16:33 Κακοποίηση ανηλίκων: Χιλιάδες Ούγγροι στους δρόμους κατά του Ορμπαν
16:28 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας
16:21 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης
16:17 Σπ. Τσιρώνης στη Βουλή: Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας υποφέρει
15:58 Τέμπη: Με 3 μήνες καθυστέρηση τα πορίσματα για την πυρασφάλεια των βαγονιών
15:51 Αχαϊα: Θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες
15:51 Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή, ισοφαρίστηκε ο Παναιγιάλειος
15:46 Κουτσούμπας σε μπλόκα αγροτών: Κλιμακώστε τον αγώνα σας. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση
15:41 Δείτε το απίστευτο μπόνους που έδωσε η Σουίφτ στους συνεργάτες της ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ανδρέας Φίλιας για τη νέα ΚΑΠ: «Θέλουμε τον αγρότη συνδιαμορφωτή»
15:22 Ο Φωτήλας στον αγιασμό του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Αχαϊας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:15 Hλεία: Ο Βασίλης Γιαννόπουλος είναι ο νεκρός που βρέθηκε από κυνηγό…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ