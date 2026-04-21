Κοπέλα εντοπίστηκε σε κατάσταση σύγχυσης στην Πετρούπολη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις κακοποίησης

21 Απρ. 2026 21:55
Pelop News

Στην Πετρούπολη εντοπίστηκε 19χρονη κοπέλα σε κατάσταση σύγχυσης. Τη βρήκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο αντιλήφθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια και κινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι πολίτες κατάφεραν να εντοπίσουν τον πατέρα της, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια η 19χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις κακοποίησης, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάστασή της ενδέχεται να σχετίζεται με ψυχολογικούς λόγους. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

