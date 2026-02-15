Κόρινθος: Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό – Σε εξέλιξη η προανάκριση

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής (15.02.2026) στην Κόρινθος, όταν πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή του Ισθμός της Κορίνθου εντόπισαν σορό να επιπλέει στη θάλασσα.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και περιπολικό σκάφος, το οποίο προσέγγισε τη σορό και προχώρησε στην ανάσυρσή της.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία διενεργεί την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Πληροφορίες: korinthostv.gr