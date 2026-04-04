Κώστας Αχ. Καραμανλής: Εκτός επόμενων εκλογών μετά τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαι αθώος» – Δεν παραιτείται από βουλευτής

Μια από τις πιο βαριές πολιτικά εξελίξεις των τελευταίων ημερών πυροδότησε το μεσημέρι του Σαββάτου η δημόσια δήλωση του Κώστα Καραμανλή, με την οποία γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η απόφασή του έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην κυβέρνηση και αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.

Στη γραπτή του δήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι είναι αθώος και ότι θα αποδείξει την αθωότητά του όπου και όταν κληθεί. Με αυτή τη φράση επιχειρεί να διαχωρίσει καθαρά τη δικαστική διερεύνηση από τη δική του πολιτική επιλογή να μη διεκδικήσει νέα κοινοβουλευτική θητεία.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρει επίσης ότι θα συνεχίσει να τιμά, όπως σημειώνει, την εντολή των πολιτών που τον εξέλεξαν, παραμένοντας βουλευτής μέχρι τη λήξη της παρούσας Βουλής. Το στοιχείο αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι η αποχώρησή του δεν αφορά άμεση παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά την απόφασή του να μη ζητήσει ξανά την ψήφο των πολιτών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Το πιο ισχυρό πολιτικό μήνυμα της δήλωσής του, ωστόσο, βρίσκεται στο τελευταίο της σκέλος, όπου ξεκαθαρίζει πως «η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός» για τον ίδιο και πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Αυτή ακριβώς η αποστροφή είναι που σφραγίζει την πολιτική βαρύτητα της παρέμβασής του, καθώς μετατρέπει μια νομικά αμυντική δήλωση σε σαφή ανακοίνωση αποχώρησης από την επόμενη εκλογική μάχη.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε άμεσα από κυβερνητικές πηγές ως πολιτικά ορθή και θαρραλέα επιλογή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, κυβερνητικό στέλεχος σχολίασε ότι ο Κώστας Καραμανλής «έπραξε το σωστό» και χαρακτήρισε την απόφασή του «πράξη πολιτικού θάρρους». Το σχόλιο αυτό δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να παρουσιάσει την αποχώρησή του όχι ως αναγκαστική υποχώρηση υπό πίεση, αλλά ως συνειδητή πολιτική στάση ευθύνης.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση Καραμανλή προσθέτει ένα ακόμη βαρύ επεισόδιο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε ανασχηματισμό, παραιτήσεις και κλιμακούμενη κοινοβουλευτική πίεση. Και το κυριότερο: μετατρέπει την υπόθεση από απλό αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης σε γεγονός με άμεσες εκλογικές και πολιτικές συνέπειες.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

