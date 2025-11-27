Κωστής Χατζηδάκης: Η χώρα δεν θα χάσει ούτε ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις

Λεπτομερείς απαντήσεις για το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που έκανε νωρίτερα η κυβέρνηση, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης., μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Ξεκινώντας από τα ποσά, «ολόκληρη τη χρονιά οι αγρότες μας θα πάρουν 3,7 δισ., μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάρουν 3.3 δισ ευρώ, όταν πέρυσι είχαν πάρει 2.7 δισ. ευρώ». Και αυτό θα συμβεί, εξήγησε, «διότι θα υπάρξει ισχυρή ενίσχυση φέτος από το δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δηλαδή για προγράμματα εκσυγχρονισμού των καλλιεργειών και των εκμεταλλεύσεών τους. Εκεί θα είναι μια χρονιά ρεκόρ», επεσήμανε.

Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι «μέχρι τώρα έχουν γίνει πληρωμές 1, 9 δισ., ενώ αυτές τις μέρες θα γίνουν (πληρωμές) 538 εκατομμύρια και μέσα στον Δεκέμβριο επιπλέον 1 δισεκ., 200 εκατ. ‘Αρα ο Δεκέμβρης θα είναι ένας μήνας με ισχυρή στήριξη για τον αγροτικό τομέα», συμπέρανε.

Ακολούθως και αφού θύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με επιβολή προστίμου ή ακόμη και με αναστολή πληρωμών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στη διαπραγμάτευση που ξεκίνησε από τον Ιούνιο, μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα -και «φτάσαμε σε μια συμφωνία τώρα στις 19 Νοεμβρίου, και γι’ αυτό ξεκινήσαμε να πληρώνουμε».

Διευκρίνισε δε, ότι ενώ ως τώρα το κράτος στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις δηλώσεις των αγροτών, «τώρα, από εδώ και πέρα, υβριδικά για αυτή τη χρονιά, θα υπάρχει ένα μεταβατικό σύστημα, το οποίο δεν θα στηρίζεται τόσο στις δηλώσεις». Για τους κτηνοτρόφους επί παραδείγματι, «θα στηριζόμαστε πάρα πολύ στο γάλα που παρέδωσαν, στο κρέας που παρέδωσαν, στις ζωοτροφές που αγόρασαν, στους γεωργούς, στις δηλώσεις ΑΤΑΚ, στα ΚΑΕΚ…».

Εν τέλει οι επιλέξιμοι αγρότες είναι 471.000 αγρότες και 44.000 θα πάνε για περαιτέρω ελέγχους», έκανε γνωστό διαμηνύοντας πως «κάποιοι που δεν θα πληρωθούν καθόλου, γιατί έχουν βρεθεί θέματα, προβλήματα από την οικονομική αστυνομία». Εξ άλλου, «αυτοί που έχουν “χοντρά” θέματα αποκλείονται τελείως. Είναι περίπου 2.000, οι οποίοι μένουν απ’ έξω. Υπάρχουν όμως και, 44.000 οι οποίοι θα ελεγχθούν περαιτέρω».

Με την επισήμανση, επίσης, ότι η κυβέρνηση θέλει να είναι δίκαιη, ο Κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε κάποιους που δεν θα πάρουν τώρα σε πρώτη φάση τα χρήματα που θα έπρεπε να πάρουν: «Είναι 13.000 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι λόγω του μαθηματικού μοντέλου που ακολουθείται, θα πάρουν μικρότερες επιδοτήσεις». Ωστόσο, συνέχισε, «αποδεικνύεται ότι έχουν παραδώσει σημαντικές ποσότητες γάλακτος, κρέατος ή έχουν αγοράσει ζωοτροφές. Αυτούς δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε, οπότε θα γίνει μια συμπληρωματική πληρωμή με βάση αποκλειστικά αυτά τα κριτήρια και όχι τους βοσκοτόπους προκειμένου να έχουν ίση αντιμετώπιση με άλλους συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές της Ελλάδας», εξήγησε.

Και, αφού επανέλαβε ότι ο αγροτικός κόσμος θα πάρει φέτος περισσότερα χρήματα από ό,τι πήρε πέρυσι, σημείωσε ότι η κυβέρνηση ξέρει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, κάνοντας ειδική αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι (ευλογιά, κ.α. αρρώστιες).

Και ο Κ. Χατζηδάκης προσέθεσε: «Καταλαβαίνουμε, έχουμε απόλυτη συναίσθηση των προβλημάτων, και γι’ αυτό το λόγο σπεύδουμε μέσα στις δυσκολίες που δημιούργησε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, έχοντας την πίεση των κτηνοτρόφων, των αγροτών συνολικά, από την μια πλευρά, και της Κομισιόν από την άλλη. Είμαστε σε έναν δρόμο τώρα που υπάρχουν αποτελέσματα και το τι θα κάνουν οι ίδιοι είναι δικό τους θέμα. Όμως νομίζω πια, περνώντας από ένα κακοτράχαλο δρόμο, έχουμε φτάσει στο σημείο που αρχίζουμε να καταβάλουμε σημαντικά ποσά και με ένα σύστημα, το οποίο είναι πιο δίκαιο, η χώρα συνολικά δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ», διαβεβαίωσε.

Τέλος, «το καινούριο σύστημα με τη μεταρρύθμιση που υιοθετήσαμε, οδηγεί τα ίδια χρήματα να κατανέμονται με πιο δίκαιο τρόπο». ‘Αρα, σημείωσε κλείνοντας, «η προσπάθεια που κάνουμε πραγματικά έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο διότι ενώ η χώρα δεν χάνει χρήματα, εσωτερικά γίνεται μια πιο δίκαια κατανομή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



