Κουνδουράκης: «Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα»

Ο τεχνικός του ΝΟΠ είναι ικανοποιημένος για τη νίκη επί του ΟΦΘ

18 Απρ. 2026 22:33
Ικανοποιημένος μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΘ, ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος τόνισε:

«Κάναμε ένα άψογο παιχνίδι σε πολύ μεγάλη διάρκεια του αγώνα για να φτάσουμε στη νίκη. Όλα πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, όμως τώρα ξεκινούν τα play-outs που θα κριθούν όλα.

Θα το χαρούμε σήμερα και από Δευτέρα δουλειά για να προετοιμάσουμε την σειρά αγώνων με τα Χανιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για την προσπάθεια τους. Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα για να έρθει η νίκη».

