Κουνδουράκης: «Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα»

Ικανοποιημένος μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΘ, ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος τόνισε:

Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs

«Κάναμε ένα άψογο παιχνίδι σε πολύ μεγάλη διάρκεια του αγώνα για να φτάσουμε στη νίκη. Όλα πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, όμως τώρα ξεκινούν τα play-outs που θα κριθούν όλα.

Θα το χαρούμε σήμερα και από Δευτέρα δουλειά για να προετοιμάσουμε την σειρά αγώνων με τα Χανιά. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για την προσπάθεια τους. Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα για να έρθει η νίκη».

