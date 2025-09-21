Κουνούπι Αργολίδας: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς – Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37.
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37.
Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Συνολικά επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την #αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Εστάλη και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα.
Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.
Φωτιά κοντά στον Άγιο Αιμιλιανό στο Πόρτο Χέλι
Πηγές: Πυρκαγιά Ενημέρωση, Korinthostv.gr
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News