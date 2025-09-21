Κουνούπι Αργολίδας: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς – Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:37.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Συνολικά επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, ενώ για την #αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Εστάλη και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα.

Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.

Φωτιά κοντά στον Άγιο Αιμιλιανό στο Πόρτο Χέλι

Πηγές: Πυρκαγιά Ενημέρωση, Korinthostv.gr

