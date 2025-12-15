Κουτσούμπας για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996»

Ως τον μεγαλύτερο αγροτικό ξεσηκωμό από το 1996 χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την παρέμβασή του στη Βουλή στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για έναν «πραγματικό, συγκλονιστικό και μεγαλειώδη ξεσηκωμό», σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες επισκέφθηκε αγροτικά μπλόκα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Μάλγαρα, τον Μπράλο και την Αταλάντη. Όπως ανέφερε, η μαζικότητα, η οργάνωση και η ενότητα των αγροτών είναι πρωτόγνωρες, ενώ υπογράμμισε ότι «οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ζητούν λύσεις τώρα».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ κατηγόρησε τα κυβερνητικά στελέχη για συκοφάντηση των κινητοποιήσεων και των μορφών πάλης, κάνοντας λόγο για τελεσίγραφα, καταστολή και προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα μπλόκα ενοχλούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όπως μεταφορικούς και τουριστικούς ομίλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτήρισε «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και οι αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση επιβάρυναν περαιτέρω τη θέση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι στα μπλόκα δεν τίθεται μόνο το ζήτημα των άμεσων διεκδικήσεων, αλλά και ευρύτερα ερωτήματα για τη διατροφική επάρκεια της χώρας και τη σχέση παραγωγού και καταναλωτή, ενώ κατέληξε παρουσιάζοντας τη συνολική πρόταση του ΚΚΕ για την αγροτική παραγωγή και την οικονομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



