Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αιχμηρή ομιλία στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι «κάνει τη ζωή δύσκολη» σε λαό και νεολαία, υποστηρίζοντας πως τα μέτρα του φορολογικού πακέτου και της ΔΕΘ «είναι ψίχουλα» και λειτουργούν ως άλλοθι για τη διατήρηση των έμμεσων φόρων και της ακρίβειας. Το ΚΚΕ, είπε, θα βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» των επόμενων αγώνων.

Στην τοποθέτησή του, ο ΓΓ του ΚΚΕ ανέφερε ότι ο λαός «δεν τσιμπάει στην κοροϊδία» και χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική «αντιλαϊκή», στηλιτεύοντας την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ και την απουσία ουσιαστικής τιμαριθμοποίησης των κλιμακίων. Επικαλέστηκε στοιχεία του προσχεδίου προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι η ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος «δεν αντισταθμίζει» τις απώλειες νοικοκυριών από την ακρίβεια και τα κριτήρια επιδομάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ΕΛΤΑ, μιλώντας για «σχέδιο απαξίωσης και ιδιωτικοποίησης» διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, με κλείσιμο καταστημάτων και αποδυνάμωση προσωπικού. Κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τον οργανισμό με κρατική χρηματοδότηση, μόνιμες προσλήψεις και αναβάθμιση υποδομών.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε «μηχανισμό ρουσφετιού» και «τεχνικές λύσεις» που άνοιξαν δρόμο σε μη πραγματικούς δικαιούχους, ρωτώντας «πότε θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις» σε βιοπαλαιστές αγρότες. Μετέφερε εικόνα «βρασμού» στον αγροτικό κόσμο και προανήγγειλε κινητοποιήσεις για το κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους και τις καταστροφές στις καλλιέργειες.

Στο ενεργειακό, άσκησε κριτική στις συμφωνίες με ΗΠΑ και στις πρόσφατες ανακοινώσεις για υδρογονάνθρακες, προειδοποιώντας ότι η χώρα «μπαίνει στο επίκεντρο επικίνδυνων ανταγωνισμών». Σύνδεσε την έλευση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ με «σχεδιασμούς για LNG και γεωπολιτικές στοχεύσεις», ενώ επέκρινε την κυβέρνηση για «επικοινωνιακού τύπου» παρουσίαση των εξελίξεων.

Αναφέρθηκε ακόμη στις κινητοποιήσεις υγειονομικών, μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων, κάνοντας λόγο για «δύο μεγάλες απεργιακές μάχες τον Οκτώβρη» και νέα βήματα ενάντια στη «13ωρη εργασία» και την «ευελιξία». Σχολίασε δε την «ποινικοποίηση δράσεων» που αντιτίθενται σε πολεμικούς σχεδιασμούς, ζητώντας την ανάκληση δικαστικών διώξεων συνδικαλιστών.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο οργανωμένος λαός και το κίνημά του», εκτιμώντας ότι «σύντομα θα μπει φρένο» στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, ενώ «θα αποκλειστούν και οι επίδοξοι συνεχιστές τους».

