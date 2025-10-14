Κουβέρτες καναπέ: Πόσο συχνά πρέπει να τις πλένετε

Οι κουβέρτες που χρησιμοποιούμε το χειμώνα στον καναπέ, είναι το απόλυτο σύμβολο της θαλπωρής του φθινοπώρου, αλλά και ένας μαγνήτης για σκόνη, μικρόβια και τρίχες. Κι έτσι προκύπτει η κλασική απορία: κάθε πότε πρέπει να τις πλένουμε;

Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν τις έχει μόνο για ομορφιά. Οι κουβέρτες του καναπέ χρησιμοποιούνται καθημερινά καιώς κάποιος ξαπλώνει πάνω τους, άλλος τις τυλίγει στα πόδια του, ενώ δεν λείπουν και τα ατυχήματα με φαγητό ή ροφήματα που τις λεκιάζουν. Αν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια στο σπίτι, τότε η κουβέρτα γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής κι αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται φροντίδα και συχνό καθάρισμα.

Ακόμη κι αν φαίνεται καθαρή, μια κουβέρτα μπορεί να συγκεντρώνει σκόνη, γύρη, νεκρά κύτταρα του δέρματος, λίπη και οσμές από το σώμα ή τα κατοικίδια. Γι’ αυτό το πλύσιμο δεν είναι θέμα υπερβολής, είναι θέμα υγιεινής.

Κάθε πότε να την πλένετε ανάλογα με τη χρήση

Δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλους, αλλά υπάρχουν γενικές οδηγίες που βοηθούν:

-Καθημερινή χρήση: κάθε 2 εβδομάδες

-Περιστασιακή χρήση (1–2 φορές την εβδομάδα): κάθε 3–4 εβδομάδες

-Αν έχετε κατοικίδια ή παιδιά: ιδανικά κάθε 1–2 εβδομάδες

-Αποκλειστικά διακοσμητική κουβέρτα: κάθε 2 μήνες περίπου

Ένα επιπλέον tip: την εποχή των αλλεργιών, ειδικά αν έχετε ευαισθησία στη σκόνη, το συχνότερο πλύσιμο βοηθά σημαντικά.

Ο σωστός τρόπος πλυσίματος

Οι περισσότερες κουβέρτες πλένονται στο πλυντήριο, αρκεί να το κάνετε με φροντίδα. Διαβάστε πάντα την ετικέτα φροντίδας. Κάποιες, όπως οι μάλλινες ή οι fleece, χρειάζονται πιο ήπιο πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε απαλό απορρυπαντικό και χαμηλή θερμοκρασία (30°C). Αποφύγετε το μαλακτικό σε fleece ή βελουτέ υφάσματα, γιατί μπορεί να αλλοιώσει την υφή. Στεγνώστε την φυσικά, στον αέρα ή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη μυρωδιά ή μούχλα.

Όταν δεν υπάρχει χρόνος για πλυντήριο, υπάρχουν και πιο γρήγορες λύσεις για φρεσκάρισμα ανάμεσα στα πλυσίματα. Τινάξτε την στο μπαλκόνι για να φύγει η σκόνη, περάστε την με ρολό καθαρισμού για τρίχες και χνούδι, ψεκάστε την ελαφρά με μείγμα νερού και μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας, ευκαλύπτου ή τσαγιόδεντρου, όχι μόνο θα μοσχομυρίσει, αλλά θα έχει και αντιβακτηριδιακή δράση. Για βαθύτερο φρεσκάρισμα, περάστε την με ατμοκαθαριστή αν διαθέτετε.

Οι κουβέρτες δεν είναι μόνο διακοσμητικά, είναι μέρος της καθημερινής μας άνεσης. Με λίγη προσοχή και πρόγραμμα, η αγαπημένη σας κουβέρτα θα παραμένει πάντα αφράτη, καθαρή και έτοιμη να σας αγκαλιάσει κάθε φθινοπωρινό βράδυ.

