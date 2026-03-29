Κρέας στην κατάψυξη: Δείτε πόσο καιρό επιτρέπεται το κάθε είδος

29 Μαρ. 2026 19:54
Πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν τα κρέατα στην κατάψυξη;

Η απάντηση, λένε οι ειδικοί, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του κρέατος, τη σταθερή του θερμοκρασία και τον τρόπο συσκευασίας του.

Σε μια οικιακή κατάψυξη που διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 18 βαθμών υπό το μηδέν, το κρέας μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν διατηρούνται όλα τα κρέατα εξίσου.

Οι γενικές οδηγίες για τον χρόνο κατάψυξης, έχουν ως εξής:

-Κιμάς και λουκάνικα: περίπου 2 ή 3 μήνες
-Χοιρινό: περίπου 4 μήνες
-Κόκκινα κρέατα, όπως μοσχάρι: έως 9 μήνες
-Πουλερικά: έως 12 μήνες.

Ομως, εάν η κατάψυξη ανοίγεται συχνά, εάν η θερμοκρασία έχει διακυμάνσεις ή εάν η συσκευασία έχει ανοίξει, τότε οι εύλογοι χρόνοι κατανάλωσης κρέατος από την κατάψυξη μειώνονται.

Σημάδια που θα πρέπει να σας προβληματίσουν είναι αλλαγές στην υφή ή η ανάπτυξη του κλασικού φαινομένου του εγκαύματος κατάψυξης – ξηρές, αποχρωματισμένες περιοχές που προκαλούνται από την επαφή με τον αέρα.

Ρόλο παίζει και ο τρόπος κατάψυξης. Το κρέας πρέπει να χωρίζεται σε μερίδες, να σφραγίζεται σε σακούλες ασφαλείας για τρόφιμα ή σε κατάλληλα δοχεία και να προστατεύεται από τον αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο λιγότερος αέρας υπάρχει τόσο καλύτερα θα διατηρηθεί.

Η σωστή απόψυξη, μεταξύ άλλων, πρέπει να γίνεται στο ψυγείο και όχι σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο υπερβολικής θέρμανσης της επιφάνειας όσο το εσωτερικό του είναι ακόμα κρύο.

