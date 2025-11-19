Κρεμλίνο: Διαψεύδει ότι υπάρχουν νέες «κρυφές» διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Από την πλευρά του Κρεμλίνου διαψεύστηκε σήμερα (19/11/2025) ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες διαβουλεύσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για το ουκρανικό ζήτημα, πέρα από όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Το μυστικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία

Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios έκανε λόγο σήμερα για συνεργασία της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία προκειμένου να συντάξουν στα κρυφά ένα νέο σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά το δημοσίευμα πρόκειται για ένα σχέδιο 28 σημείων στη λογική της συμφωνίας Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα.

Ερωτηθείς από το πρακτορείο TASS σχετικά με το δημοσίευμα, που έχουν αναδημοσιεύσει και άλλα δυτικά ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου τόνισε πως δεν υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα σε αυτή τη φάση. «Oι συζητήσεις για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος έγιναν στο Άνκορατζ και πέρα από όσα συζητήθηκαν εκεί, δεν υπάρχει κάποια νεότερη πρόοδος», δήλωσα χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

