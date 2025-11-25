Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» λέει η γνωστή παροιμία. Ομως, οι κρεοπώλες της Πάτρας φωνάζουν ότι δεν είναι κλέφτες και απομένει να διαπιστώσουμε αν ο «νοικοκύρης», που είναι το κράτος, θα τους ακούσει. Ερχεται στη Βουλή νομοσχέδιο προς ψήφιση, σύμφωνα με το οποίο θα υποχρεώνονται οι κρεοπώλες πέραν της τιμής πώλησης να αναγράφουν στην σχετική καρτέλα του κρέατος και την τιμή αγοράς από τον παραγωγό.

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

Ο Σύλλογος των Κρεοπωλών αναγκάσθηκε να εκδώσει ανακοίνωση διαμαρτυρίας, που συνοδεύεται από παραδείγματα αγοράς και πώλησης, τα οποία καταδεικνύουν ότι για τις «τσουχτερές» τιμές δεν ευθύνονται τα μέλη του. Κυρίως επισημαίνεται ότι η αναγραφή του κόστους αγοράς και της τιμής πώλησης εύκολα μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή και να στραφεί εναντίον του κρεοπώλη για αισχροκέρδεια, κάτι που δεν ισχύει, όπως εμφατικά τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Σύλλογος αναφέρεται σε χαρακτηριστικά παραδείγματα, που φανερώνουν ότι το κόστος της αγοράς είναι «πλασματικό». Ενα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν αφορά το αρνί, το οποίο προμηθεύονται από τον παραγωγό 5,5 ευρώ το κιλό και πωλείται 13,70 ευρώ. Υπογραμμίζουν, εν προκειμένω ότι τα 5,5 ευρώ είναι η τιμή του καθαρού κρέατος, το οποίο αφορά το 58% του αρνιού. Αρα το κιλό φθάνει στα 9,50 ευρώ και στο κόστος του κρεοπώλη προστίθενται τα καύσιμα, τα μεταφορικά, η «φύρα» (κεφάλια, συκωταριές πλην της περιόδου του Πάσχα) και 13% ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, τονίζεται στην ανακοίνωση ότι είναι εύλογο να πωλείται 13,70 ευρώ το κιλό, αν συνυπολογισθεί και το κέρδος της τάξης του 25%.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ο Σύλλογος των Κρεοπωλών της Πάτρας έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ανάπτυξης και εκφράζει την αγωνία του κλάδου για το αδιέξοδο που προκύπτει από ορισμένες προτεινόμενες διατάξεις και ιδίως για την υποχρεωτική αναγραφή του κόστους αγοράς και της τιμής στα ταμπελάκια του κρεοπωλείου.

ΕΥΝΟΙΑ

Συνάμα, ο Σύλλογος προχωράει και σε έναν υπαινιγμό, καθώς υποστηρίζει ότι εφόσον ισχύσει η ανωτέρω διάταξη, οι καταναλωτές θα κοιτάζουν με… μισό μάτι τον κρεοπώλη τους, θεωρώντας ότι τους… κλέβει. Ως εκ τούτου, όπως τονίζεται, θα στραφούν οι καταναλωτές στα πολυκαταστήματα και ο κλάδος των κρεοπωλών θα κινδυνεύσει με αφανισμό. Μάλιστα, ο φορέας αναρωτιέται αν υπάρχει κάποιο δόλιο σχέδιο που στοχεύει σε έκθεση των κρεοπωλών στα μάτια των καταναλωτών προκειμένου να ευνοηθούν οι μεγάλες αλυσίδες.

Ο αναβρασμός στον κλάδο των κρεοπωλών θα συνοδευτεί με πρόσθετες αντιδράσεις και ιδίως με λεπτομερή ενημέρωση των πελατών, με τους οποίους διατηρούν προσωπική σχέση, για να καταστεί σαφές ότι το υπουργείο πρέπει να πάρει πίσω τις επίμαχες διατάξεις και ιδίως το ταμπελάκι…

