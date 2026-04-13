Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Κοινή πρωτοβουλία Λονδίνου – Παρισιού για διπλωματική διέξοδο

Ο Κιρ Στάρμερ προειδοποιεί για τη σοβαρή οικονομική ζημιά και τις τιμές των καυσίμων. Έκτακτη σύνοδος ηγετών εντός της εβδομάδας.

Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Κοινή πρωτοβουλία Λονδίνου – Παρισιού για διπλωματική διέξοδο
13 Απρ. 2026 19:05
Pelop News

Σε διεθνή κινητοποίηση για την αποτόνωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ προχωρούν Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε τη σύγκληση διεθνούς συνόδου με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας και την άσκηση πίεσης για μια βιώσιμη διπλωματική λύση.

Ο κ. Στάρμερ υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία των Στενών αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο, επισημαίνοντας τις ήδη ορατές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και το αυξημένο κόστος των καυσίμων στη Βρετανία.

Χαρακτήρισε την υφιστάμενη εκεχειρία στην περιοχή ως «εύθραυστη», ενώ εξαπέλυσε κατηγορίες κατά του Ιράν για επιθέσεις που έπληξαν υποδομές και αμάχους στον Κόλπο. Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός:

  • Ζήτησε την άμεση ένταξη του Λιβάνου στην εκεχειρία.

  • Τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

  • Χαρακτήρισε «λάθος» τις ισραηλινές επιθέσεις λόγω των ανθρωπιστικών συνεπειών τους.

Στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, ο Στάρμερ πήρε σαφείς αποστάσεις από τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ περί «καταστροφής πολιτισμών», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες απειλές δεν συνάδουν με τη βρετανική πολιτική. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα ευρωπαϊκά κράτη να ενισχύσουν τον αμυντικό τους ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι οι νέες αμυντικές συνεργασίες θα ενισχύσουν την αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το αυξημένο κόστος ζωής που προκαλεί η κρίση. Η ίδια πρότεινε αύξηση των εξορύξεων στη Βόρεια Θάλασσα, πάγωμα της αύξησης του φόρου στα καύσιμα και ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ.

