Κρίση στην Μέση Ανατολή: Τα πλήγματα του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό- «Παγώνουν» οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

05 Μαρ. 2026 8:24
Η κρίση στο Ιράν και η ευρύτερη ένταση στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να διαταράσσουν τις αεροπορικές συγκοινωνίες προς και από την Ελλάδα, με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να δέχεται άμεσες συνέπειες. Εκτός από τις πρώτες ακυρώσεις και τις διακοπές δρομολογίων, οι εκτιμήσεις για το οικονομικό κόστος στον τουρισμό παραμένουν προκαταρκτικές, καθώς όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύρραξης.

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση της ινδικής low-cost εταιρείας IndiGo να διακόψει ολοκληρωτικά τα δρομολόγιά της Αθήνα–Ινδία. Η γραμμή είχε ξεκινήσει μόλις στις 23 Ιανουαρίου 2026 ως η πρώτη απευθείας σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, αλλά οι πτήσεις διέρχονται από εναέριους χώρους κοντά σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθιστώντας τη συνέχιση αδύνατη προς το παρόν.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται πέρα από την Ινδία: το κλείσιμο εναέριων χώρων σε αρκετές χώρες της περιοχής δημιουργεί προβλήματα στις διεθνείς συνδέσεις, περιορίζοντας την πρόσβαση από πολλές ασιατικές αγορές (εκτός Κίνας) και από την Αυστραλία. Πολλές αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν ενδιάμεσους σταθμούς στη Μέση Ανατολή για δρομολόγια προς Ευρώπη, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές διαδρομών.

Αντίθετα, οι πτήσεις από Κίνα προς Ελλάδα συνεχίζονται απρόσκοπτα, καθώς ακολουθούν εναλλακτικές πορείες μέσω Ρωσίας.

Εκτός από τις ακυρώσεις δρομολογίων προς προορισμούς Μέσης Ανατολής από ελληνικές εταιρείες, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Στελέχη του κλάδου τονίζουν ότι η συνολική ζημιά θα κριθεί από το πόσο θα διαρκέσει η κρίση: αν παραταθεί, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και ο ελληνικός τουρισμός ενδέχεται να υποστούν σημαντικές απώλειες σε αφίξεις από μακρινές αγορές τους προσεχείς μήνες.

